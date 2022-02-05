Görenler gözlerine inanamadı: Kilis'te gözleri alnının ortasında oğlak doğdu
Kilis Musabeyli'de doğan oğlağı görenler gözlerine inanamadı. Çünkü Kilis'in Musabeyli ilçesinde gözleri alnının ortasında olan oğlak dünyaya geldi. 25 yıldır hayvancılık yapan 40 yaşındaki Ahmet Kartal oğlağı ilk gördüğünde irkildiğini ve daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını belirtti. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Uyar, olgunun tamamen doğumsal bir bozukluk olarak gerçekleştiğini söyledi "Zaman zaman gerek insanlarda gerekse hayvanlarda rastladığımız bir durum." dedi.
05.02.2022 14:22
- Son Güncelleme: 05.02.2022 14:22
Gökmusa köyünde hayvancılık yapan 40 yaşındaki Ahmet Kartal, 2 gün önce akşam saatlerinde hayvanlarına bakmaya gittiğinde yeni bir oğlağın doğduğunu fark etti. Kartal, oğlağın gözlerinin alnının ortasında bulunduğu görünce şaşırdı.
Ahmet Kartal, gazetecilere, yaklaşık 25 yıldan bu yana hayvancılıkla uğraştığını, ilk defa böyle ilginç bir durumla karşılaştığını belirterek, şunları söyledi: