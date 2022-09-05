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Bileti olmadığı için trene alınmadığını söyleyen 90 yaşındaki amca raylarda yürümeye başladı! Ekipler seferber oldu

İzmit'ten bileti olmadığı gerekçesiyle trene alınmayınca demiryolunda yürümeye başlayan 90 yaşındaki Nihat B., ekipleri seferber etti. İtfaiyenin tel çitleri kesmesinin ardından demir yolundan çıkarılan Nihat B. evine bırakıldı.

DHA
05.09.2022 21:07 - Son Güncelleme: 05.09.2022 21:07
Bileti olmadığı için trene alınmadığını söyleyen 90 yaşındaki amca raylarda yürümeye başladı! Ekipler seferber oldu

İzmit'te saat 19.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nden geçen yüksek hızlı tren hattında yaşlı bir adamın yürüdüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

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Bileti olmadığı için trene alınmadığını söyleyen 90 yaşındaki amca raylarda yürümeye başladı! Ekipler seferber oldu

İtfaiye ekipleri, demir yolundaki tel çitleri keserek Nihat B.'yi rayların üzerinden çıkardı.

Bileti olmadığı için trene alınmadığını söyleyen 90 yaşındaki amca raylarda yürümeye başladı! Ekipler seferber oldu

Konya'ya gitmek için tren garına gelen Nihat B.'nin, bileti olmadığı için trene alınmadığı, sonrasında demir yoluna girerek yürümeye başladığı tespit edildi.

Bileti olmadığı için trene alınmadığını söyleyen 90 yaşındaki amca raylarda yürümeye başladı! Ekipler seferber oldu

Yaklaşık 1 kilometre yürüyen Nihat B., sağlığının yerinde olduğunu belirterek hastaneye gitmek istemedi.

Bileti olmadığı için trene alınmadığını söyleyen 90 yaşındaki amca raylarda yürümeye başladı! Ekipler seferber oldu

Bunun üzerine Körfez ilçesinde yaşadığı belirlenen Nihat B., polis aracıyla evine götürüldü.

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