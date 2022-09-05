Bileti olmadığı için trene alınmadığını söyleyen 90 yaşındaki amca raylarda yürümeye başladı! Ekipler seferber oldu
İzmit'ten bileti olmadığı gerekçesiyle trene alınmayınca demiryolunda yürümeye başlayan 90 yaşındaki Nihat B., ekipleri seferber etti. İtfaiyenin tel çitleri kesmesinin ardından demir yolundan çıkarılan Nihat B. evine bırakıldı.
05.09.2022 21:07 - Son Güncelleme: 05.09.2022 21:07
İzmit'te saat 19.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nden geçen yüksek hızlı tren hattında yaşlı bir adamın yürüdüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.