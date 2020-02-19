Haberler
Galeri
Yaşam
Son dakika: İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Denize düşen kadın son anda kurtarıldı
Son dakika: İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Denize düşen kadın son anda kurtarıldı
Son dakika haberi... İstanbul Üsküdar'da denize düşen kadın sahildeki bir kişi tarafından kurtarıldı. Kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, denizden çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı.
19.02.2020 15:23
- Son Güncelleme: 19.02.2020 15:27
Üsküdar, Kuzguncuk Sahili'ndeki vatandaşlar denizde hareketsiz duran bir kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu sırada sahildeki bir vatandaş denizdeki kişiyi kurtarmak için yanına can simidi alarak denize atladı.
Boğulma tehlikesi yaşayan 43 yaşındaki Nurcan Ç., can simidine alınarak kıyıya çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen Nurcan Ç. ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Nurcan Ç.'nin İstanbul'a dün Diyarbakır'dan geldiği öğrenildi.
Görgü tanığı İsa Gül, "İleriye baktık midyeci zannettiğimiz kişi meğerse kadınmış. Kadın suya düşmüştü. Burada arkadaşlar vardı. 'Yüzme bilen var mı?' dedim.