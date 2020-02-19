Günlük burç yorumları – 19 Şubat 2020 Çarşamba
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 19 Şubat 2020 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Çevresel koşullarınızı yeniden gözden geçirmeli ve iş olanaklarınızı araştırmalısınız. Bugün, kendinize güvenebilirsiniz fakat, bazı pürüzler gün içinde sizi rahatsız edecektir. Olabilecek olaylara karşı kendinize gereken esnekliği sağlamalısınız. Kafanıza koyduğunuz bir konuda yenilgiyi kabul etmiyor ve savaşmayı yeğliyorsunuz.
İKİZLER:
Mesleki olayların gündeme gelmesi nedeniyle iş ilişkilerine ağırlık vereceksiniz. Yaklaşımlarınızda daha bir kendinize yönelik olmanıza rağmen, hedefleriniz belirgin olacak Bugün Ay'ın konumu; maddi konularla ilgili çalışmalarınızı yoğunlaştırırken, bu konuda size belirli bir disiplin sağlıyor. Kapalı olmayı tercih ediyorsunuz.
YENGEÇ:
İsteklerinizi yaşama geçirirken, kendinizi güçlü bir şekilde denetimden geçiriyor ve olayların temelini sağlam zemin üzerinde oluşturmayı amaçlıyorsunuz. Bugün olayları derin bir şekilde irdeleme gereği duyacaksınız. İşinizle ilgili yeni ufuklara doğru gidiyorsunuz. Kendinizi mutsuz eden nedenlerden kurtulmalısınız.
ASLAN:
Aşklarınızı kendi ölçülerinize göre yaşamak isteseniz bile; karşı tarafın kalıp düşünceleri, sizin isteklerinize belli bir kontrol getiriyor. Başarıyı karşı taraftan beklemeniz , hataya açık olmanıza neden oluyor. Bugün partnerinizin sezgisel davranışlarından rahatsız olacak ve duygularınızı saklamak isteyeceksiniz.