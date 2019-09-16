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Son dakika: Halk otobüsüne vinç yüklü kamyon çarptı

Son dakika haberine göre İstanbul Ümraniye'de manevra yapan halk otobüsüne, vinç yüklü kamyon çarptı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralanırken, yol trafiğe kapatıldı.

16.09.2019 10:28 - Son Güncelleme: 16.09.2019 10:39
Son dakika: Halk otobüsüne vinç yüklü kamyon çarptı

Ümraniye Necip Fazıl Bulvarı üzerinde 34 SNV 48 plakalı Ferhatpaşa - Çamlıca Güzergahı'nda çalışan Özel Halk Otobüsü dönüş yapmak istediği sırada freni boşaldığı iddia edilen vinç yüklü kamyon çarptı.

Son dakika: Halk otobüsüne vinç yüklü kamyon çarptı

Çarpmanın şiddetiyle otobüs duvara çarparak durabildi.

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Son dakika: Halk otobüsüne vinç yüklü kamyon çarptı

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Son dakika: Halk otobüsüne vinç yüklü kamyon çarptı

İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 8 yolcu ile birlikte kamyonun sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Son dakika: Halk otobüsüne vinç yüklü kamyon çarptı

Görgü tanıkları kamyonun kornalar basarak iki araca çarptığını daha sonra duramayarak dönüş yapan otobüse çarptığını söyledi. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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