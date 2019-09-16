Günlük burç yorumları – 16 Eylül 2019 Pazartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 16 Eylül Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Bugün, alışılmadık bir şekilde sizin adınıza, destekleyici gelişmeler olabilir. Bazı riskler mevcut olmasına rağmen; zorlukların üstesinden gelerek ve çekişmeleri yavaş bir şekilde alt ederek kazanmaya devam edeceksiniz. Parasal hedefleriniz konusunda çok cesaretli olduğunuz için, arzularınıza çok çabuk ulaşacaksınız.
BOĞA:
Paylaşım duygularınızın yoğun olduğu bir gün. Toplumsal olgularınızı ön plana çıkarırken, sosyal yaşamda da, yerinizi almanıza yardım edecek. Aşk ilişkilerinizle ilgili yeni başlangıçlar söz konusu. Sizi bekleyen denge savaşları gündeme gelecek. Aşk ve işin bir arada olacağı bazı ikilem çelişkilerin sizi yıpratmasına izin vermemelisiniz.
İKİZLER:
Üzerinize sorumluluk hissinin ağırlığı çökebilir. Bu duygunuzu bertaraf edebilmeniz de; onlara daha yakın ve ön plana onların isteklerini alacak şekilde davranmanıza bağlı. Emlak işleri ile ilgili değişimler de gündeminizde olabilir. Yeni bağlantılar peşinde koşturmanız sizi daha da motive ediyor.
YENGEÇ:
Çevresel ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Bugün, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Yakın dostlarınızın sizin düşüncelerinize ilgi göstermeleri oldukça kuvvetli. Duygusal ilişkinizde ön sezilerinize güvenebilirsiniz.İnatçılığınızın olumlu yönlerini göreceksiniz.
ASLAN:
Düşüncelerinizde sezgisel davranışlarınızın payı çok fazla büyük. Fikirlerinizi paylaşma konusunda farklı bir tutum izliyorsunuz. Çalışma yaşantınızla ilgili yeni durumlar söz konusu olacak. Görüşeceğiniz kişilerin, sizin için önemli bir performans sergileyeceğini biliyor ve yaşam rotanızı farklı bir yöne kaydırmak istiyorsunuz.