Son dakika haberi: Yarın 6 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller hangileri? Kar yağışı son dakika alarmı! Lapa lapa geliyor



EDİRNE HAVA DURUMU - EDİRNE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Edirne'de kar yağışı pazar gecesinden itibaren başlayacak. Pazartesi günü yoğun olması beklenen kar yağışı ile birlikte sıcaklık 1 dereceye kadar inecek. Kar yağışının salı günü gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Edirne'de okullar tatil olacak mı sorunun cevabını merak eden öğrenci ve veliler Edirne Valiliği'nden açıklama bekliyor. Valilikten tatil ile ilgili son dakika açıklaması gelmesi durumunda haberimizde yer alacaktır.