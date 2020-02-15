Son dakika: Cinsel istismar sanığı tahliyenin ardından intihar etti

'ONU KORUMAK İSTİYORDUM, NEDEN BU İFTİRAYI ATTI ANLAMADIM'

Olayda, H.D. ve kızı K.E.'nin ifadelerinin ardından Murat D. de gözaltına alındı. Murat D.'nin ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Polisteki ifadesinde kızını çok sevdiğini söyleyen Murat D., "Ben kızımı hiçbir zaman üvey olarak görmedim. Hep ona destek oldum. Ancak günümüzde olanları görüyoruz. Bunun içinde biraz kontrol altında tutmak istedim. Onun sosyal medya hesaplarına bakıyor, zarar gelebilecek olaylardan korumak istiyordum. Erkek arkadaşı olduğunu öğrendim. Elinden telefonunu aldım. Hiçbir zaman üzerine atılı olan o suçlamayı kabul etmiyorum. Onun neden böyle bir iftira attığını anlamadım" dediği ortaya çıktı.



