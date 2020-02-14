Sevgililer Günü'ne yalnız girince bu yönteme başvurdu

Bana, 'Artık yaşlandın kimse seni beğenmez' dedi. Ben de onu protesto ediyorum. 'Nasıl bulurum' diye düşündüm ve böyle bir fikir aklıma geldi. Bugün de sevgililer günü olduğu için öksüz bir çocuk gibiyim. Sokaklarda parklarda sevgili bulmak için geziyorum. Sevgililer gününde bir sevgili bulmayı umut ediyorum" dedi.