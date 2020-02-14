Sevgililer Günü'ne yalnız girince bu yönteme başvurdu
Gaziantep'te, animasyoncu Reşat Yaşar (51), 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yalnız girince ilginç bir yönteme başvurdu. Kentin en işlek noktalarından birisi olan Yeşilsu Parkı'na gelen Yaşar, üzerine 'Acil bir sevgili arıyorum, canıma tak etti' yazılı pankart giyerek dolaşmaya başladı.
14.02.2020 17:21
- Son Güncelleme: 14.02.2020 17:21
Bana, 'Artık yaşlandın kimse seni beğenmez' dedi. Ben de onu protesto ediyorum. 'Nasıl bulurum' diye düşündüm ve böyle bir fikir aklıma geldi. Bugün de sevgililer günü olduğu için öksüz bir çocuk gibiyim. Sokaklarda parklarda sevgili bulmak için geziyorum. Sevgililer gününde bir sevgili bulmayı umut ediyorum" dedi.
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