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Sevgililer Günü'ne yalnız girince bu yönteme başvurdu

Gaziantep'te, animasyoncu Reşat Yaşar (51), 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yalnız girince ilginç bir yönteme başvurdu. Kentin en işlek noktalarından birisi olan Yeşilsu Parkı'na gelen Yaşar, üzerine 'Acil bir sevgili arıyorum, canıma tak etti' yazılı pankart giyerek dolaşmaya başladı.

14.02.2020 17:21 - Son Güncelleme: 14.02.2020 17:21
Sevgililer Günü'ne yalnız girince bu yönteme başvurdu

Yaklaşık 1 ay önce kız arkadaşından ayrılan Reşat Yaşar, Sevgililer Günü'ne yalnız girmemek için ilginç bir yönteme başvurdu.

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Sevgililer Günü'ne yalnız girince bu yönteme başvurdu

Kentin en işlek noktalarından birisi olan Yeşilsu Parkı'na gelen Yaşar, üzerine 'Acil bir sevgili arıyorum, canıma tak etti' yazılı pankart giyerek dolaşmaya başladı.

Sevgililer Günü'ne yalnız girince bu yönteme başvurdu

Yaşar, kendisiyle ilgilenenler için de pankarta cep telefonu numarasını da yazdı.

Sevgililer Günü'ne yalnız girince bu yönteme başvurdu

Kent merkezinde pankartla yürüyen ve 'Bekârlık canıma tak etti' diye bağıran Reşat Yaşar, "Bir ay önce sevgilimden ayrıldım. Ona nispet olarak böyle bir şey yaptım.

Sevgililer Günü'ne yalnız girince bu yönteme başvurdu

Bana, 'Artık yaşlandın kimse seni beğenmez' dedi. Ben de onu protesto ediyorum. 'Nasıl bulurum' diye düşündüm ve böyle bir fikir aklıma geldi. Bugün de sevgililer günü olduğu için öksüz bir çocuk gibiyim. Sokaklarda parklarda sevgili bulmak için geziyorum. Sevgililer gününde bir sevgili bulmayı umut ediyorum" dedi.

Sevgililer Günü'ne yalnız girince bu yönteme başvurdu

Çevredeki bazı kişiler, önce şaşırarak baktığı Yaşar'ı ardından cesaretinden dolayı kutlayarak fotoğraf çekti.

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