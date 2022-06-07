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Haberler Yaşam Son dakika: Bolu Dağı'nda zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var: Olay yerinden görüntüler

Son dakika: Bolu Dağı'nda zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var: Olay yerinden görüntüler

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Öte yandan kazaya karışan minibüste bulunanların cenaze töreninden döndüğü öğrenildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...

07.06.2022 01:09 - Son Güncelleme: 07.06.2022 01:45
Son dakika: Bolu Dağı’nda zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var: Olay yerinden görüntüler

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Bolu Dağı Tüneli 1. Viyadük Sarıçökek mevkisinde Şemsettin Tekeli yönetimindeki 06 CGM 855 plakalı kamyon, Arif Günal idaresindeki 14 BD 294 plakalı TIR'a çarptı.

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Son dakika: Bolu Dağı’nda zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var: Olay yerinden görüntüler

Çarpmanın etkisiyle devrilen TIR'a Mahmut Kaya'nın kullandığı 02 AAV 308 plakalı minibüs ve Jale İnce yönetimindeki 77 F 650 plakalı kamyonet çarptı.

Son dakika: Bolu Dağı’nda zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var: Olay yerinden görüntüler

Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika: Bolu Dağı’nda zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var: Olay yerinden görüntüler

Kazada yaralanan Jale ve Gürkan İnce, Mahmut, Ali ve Mehmet Kaya, Zehra, Celal, Ayşen, Mehmet, Hasan ve Fatma Özer, Arif Günalan, Hüseyin Alkış, Ali Osman Ayaş ile Emel Ece olay yerindeki müdahalenin ardından Düzce ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Son dakika: Bolu Dağı’nda zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var: Olay yerinden görüntüler

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Kaza nedeniyle uzun konvoy oluştu.

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