Son dakika: Bolu Dağı'nda zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var: Olay yerinden görüntüler
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Öte yandan kazaya karışan minibüste bulunanların cenaze töreninden döndüğü öğrenildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...
07.06.2022 01:09 - Son Güncelleme: 07.06.2022 01:45
Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Bolu Dağı Tüneli 1. Viyadük Sarıçökek mevkisinde Şemsettin Tekeli yönetimindeki 06 CGM 855 plakalı kamyon, Arif Günal idaresindeki 14 BD 294 plakalı TIR'a çarptı.