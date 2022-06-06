Antalya sahilleri zifte büründü! Gece katılaşıp gündüz sıvıya dönüyor!

Konyaaltı sahilinde inceleme yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, denize girenlerin üzerine petrol türevi zift bulaştığını aktardı. Prof. Dr. Gökoğlu, büyük bir geminin sintinesini denize bırakmış olabileceğini belirterek, "Suriye kıyılarında sanırım kış başlangıcında petrol girdisi vardı. Onun uzantıları da olabilir" dedi. Prof. Dr. Gökoğlu, "Antalya'nın denizi temiz. Dolayısıyla mavi bayrağın en çok olduğu bölgedeyiz. Bu Türkiye'den, bizden kaynaklanan bir durum değil. Muhtemelen Suriye'de yaşanan olayın uzantılarıdır" dedi.

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Derya Ünver ise çok ciddi çevre kirliliği olduğunu belirterek, "İnsanların vücuduna yapışıyor. Plajlarımız kirleniyor. Turizm açısından da sıkıntılı bir durum. Ayın 2'si gibi Kemer- Adrasan bölgesinde görülmüş. Sanırım akıntı ve rüzgarla birlikte Konyaaltı ve Lara'ya doğru gelmiş" dedi.

