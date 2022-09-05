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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Beyoğlu'nda korkutan yangın! Tarihi binanın 6. katında alevler yükseldi

SON DAKİKA: Beyoğlu'nda korkutan yangın! Tarihi binanın 6. katında alevler yükseldi

Son dakika haberleri... İstabul Beyoğlu'nda, 6 katlı tarihi binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan olmazken, yangının çıktığı katın bir dernek tarafından kullanıldığı öğrenildi.

05.09.2022 18:51 - Son Güncelleme: 05.09.2022 18:51
SON DAKİKA: Beyoğlu’nda korkutan yangın! Tarihi binanın 6. katında alevler yükseldi

Beyoğlu Emekyemez Mahallesi Okçu Musa Caddesi'nde bulunan 6 katlı tarihi iş hanının çatısında, saat 17.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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SON DAKİKA: Beyoğlu’nda korkutan yangın! Tarihi binanın 6. katında alevler yükseldi

Dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, merdivenle çatı katındaki alevlere müdahale etti.

SON DAKİKA: Beyoğlu’nda korkutan yangın! Tarihi binanın 6. katında alevler yükseldi

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Çıkan yangında yaralanan olmazken, yangının çıktığı katın bir dernek tarafından kullanıldığı öğrenildi.

SON DAKİKA: Beyoğlu’nda korkutan yangın! Tarihi binanın 6. katında alevler yükseldi

"TARİHİ BİR BİNA"
Yangının çıktığı binada esnaflık yapan Ümit Demir, "Binanın altında iş yerimiz var. Dumanlar gördük. Daha sonra alevler yükselmeye başladı.

SON DAKİKA: Beyoğlu’nda korkutan yangın! Tarihi binanın 6. katında alevler yükseldi

Hemen elektrik şalterlerini indirdik. İtfaiye de kısa sürede geldi. Müdahale ettiler, yangın söndü. Tarihi bir bina. Bildiğim kadarıyla eski Rum binası. Yaralı ya da ölü yok" dedi.

SON DAKİKA