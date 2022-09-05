SON DAKİKA: Beyoğlu'nda korkutan yangın! Tarihi binanın 6. katında alevler yükseldi
Son dakika haberleri... İstabul Beyoğlu'nda, 6 katlı tarihi binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan olmazken, yangının çıktığı katın bir dernek tarafından kullanıldığı öğrenildi.
05.09.2022 18:51 - Son Güncelleme: 05.09.2022 18:51
Beyoğlu Emekyemez Mahallesi Okçu Musa Caddesi'nde bulunan 6 katlı tarihi iş hanının çatısında, saat 17.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.