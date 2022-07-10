SON DAKİKA: Ayrılığı hazmedemeyen sevgiliden akılalmaz şantaj! İstediğini alamayınca bankacı kadına iftira attı
Son dakika haberleri... Kendisini bekâr ve farklı bir isimle tanıtıp kadın bankacı Jale T.'yi (28) tuzağına düşüren Mert B. (37) gerçekler ortaya çıkınca sevgilisinden akıl almaz bir intikam almaya çalıştı. Savcılıktan yardım isteyen Jale T.'nin ihbarı sonrası Mert B. hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Sevgilisinin kendisinden adını ve evliliğini gizlediğini anlayan bankacı Jale T. (28) sevgilisinden ayrılmak istedi. Ayrılmak istemesiyle deliye dönen Mert B. (37) intikam peşine düştü. Önce 'Kredi durumumu sorgulattı ' diyerek şikâyetçi olduğu mağdur kadın işinden oldu. Kendisini aklayan genç kadın, defalarca şantaja maruz kaldı. İntikamcı sevgili istediğini başaramadı. Hakkında takipsizlik kararı verilen kadın, bu kez maruz kaldığı hakaretler nedeniyle şikâyetçi oldu.
Genç kadının şikayeti sonrası Mert B., hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ikilinin aralarındaki güven ilişkisine dayalı bir dönem birliktelik yaşadıkları, Mert B.'nin genç kadına 'Bekârım' diyerek yanlış isimle tanıttığı tespit edildi.
MAHKEMEDE HESAP VERECEK
Savcılık yapılan soruşturma sonunda Mert B., hakkında "İftira", 'Hakaret' ve 'Huzur ve Sükunu Bozmak' suçundan dava açtı. İddianamede Mert B.'nin genç kadına yönelik işlediği suçlar nedeniyle cezalandırılması gerektiği anlatıldı. 3 yıla kadar hapsi istenen Mert B., önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.