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SON DAKİKA: Ayrılığı hazmedemeyen sevgiliden akılalmaz şantaj! İstediğini alamayınca bankacı kadına iftira attı

Son dakika haberleri... Kendisini bekâr ve farklı bir isimle tanıtıp kadın bankacı Jale T.'yi (28) tuzağına düşüren Mert B. (37) gerçekler ortaya çıkınca sevgilisinden akıl almaz bir intikam almaya çalıştı. Savcılıktan yardım isteyen Jale T.'nin ihbarı sonrası Mert B. hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

10.07.2022 09:10 - Son Güncelleme: 10.07.2022 09:28
SON DAKİKA: Ayrılığı hazmedemeyen sevgiliden akılalmaz şantaj! İstediğini alamayınca bankacı kadına iftira attı

Sevgilisinin kendisinden adını ve evliliğini gizlediğini anlayan bankacı Jale T. (28) sevgilisinden ayrılmak istedi. Ayrılmak istemesiyle deliye dönen Mert B. (37) intikam peşine düştü. Önce 'Kredi durumumu sorgulattı ' diyerek şikâyetçi olduğu mağdur kadın işinden oldu. Kendisini aklayan genç kadın, defalarca şantaja maruz kaldı. İntikamcı sevgili istediğini başaramadı. Hakkında takipsizlik kararı verilen kadın, bu kez maruz kaldığı hakaretler nedeniyle şikâyetçi oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Ayrılığı hazmedemeyen sevgiliden akılalmaz şantaj! İstediğini alamayınca bankacı kadına iftira attı

KANDIRILAN SEVGİLİ KENDİSİNİ AKLADI
Mağdur kadın kendisine iftira atıldığını ispatlayıp, hakkında suçlamalardan aklanınca soluğu savcılıkta aldı M.B.'nin kendisini defalarca arayarak hakaret ve tehditler savurduğunu, iftiralarına maruz kaldığını ifade etti.

SON DAKİKA: Ayrılığı hazmedemeyen sevgiliden akılalmaz şantaj! İstediğini alamayınca bankacı kadına iftira attı

Genç kadının şikayeti sonrası Mert B., hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ikilinin aralarındaki güven ilişkisine dayalı bir dönem birliktelik yaşadıkları, Mert B.'nin genç kadına 'Bekârım' diyerek yanlış isimle tanıttığı tespit edildi.

SON DAKİKA: Ayrılığı hazmedemeyen sevgiliden akılalmaz şantaj! İstediğini alamayınca bankacı kadına iftira attı

İFTİRAYLA YETİNMEDİ HAKARETLER SAVURDU
Evli olduğunu öğrenen sevgilisinden ayrılan genç kadının yaşadığı buhranla ne yapacağını bilemezken pişkin adamın bir de, 'Kredi durumumu sorgulattı ' iddiasıyla baş başa kaldığı tespit edildi.

SON DAKİKA: Ayrılığı hazmedemeyen sevgiliden akılalmaz şantaj! İstediğini alamayınca bankacı kadına iftira attı

İntikam hırsıyla yanan genç adamın terk edilmeye dayanamayarak mağdur kadını defalarca kez arayıp sinkaflı küfürler ettiği ve şantajda bulunarak hakaretler savurduğu belirtildi.

SON DAKİKA: Ayrılığı hazmedemeyen sevgiliden akılalmaz şantaj! İstediğini alamayınca bankacı kadına iftira attı

MAHKEMEDE HESAP VERECEK
Savcılık yapılan soruşturma sonunda Mert B., hakkında "İftira", 'Hakaret' ve 'Huzur ve Sükunu Bozmak' suçundan dava açtı. İddianamede Mert B.'nin genç kadına yönelik işlediği suçlar nedeniyle cezalandırılması gerektiği anlatıldı. 3 yıla kadar hapsi istenen Mert B., önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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