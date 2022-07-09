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Manisa'da facia gibi kaza! 3 ölü 2 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobillerdeki Hüseyin Varol (59) ile Mustafa Kama'nın (69) kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan sürücüler Raif Demirel, Mustafa Kalfa ve Merve Kalfa (37) ise hastaneye kaldırıldı. Hasteneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Raif Demirel de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

AJANSLAR
09.07.2022 21:05 - Son Güncelleme: 09.07.2022 21:18
Manisa’da facia gibi kaza! 3 ölü 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Gölmarmarma- Alaşehir karayolu Taytan kavşağında meydana geldi. Gölmarmara'dan Alaşehir yönüne ilerleyen Mustafa Kalfa (38) yönetimindeki 35 DPG 935 plakalı otomobil, kavşaktan Taytan Mahallesi'ne dönmek isteyen, Raif Demirel'in (64) kullandığı 35 DOK 93 plakalı otomobille çarpıştı.

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Manisa’da facia gibi kaza! 3 ölü 2 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa’da facia gibi kaza! 3 ölü 2 yaralı

Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobillerdeki Hüseyin Varol (59) ile Mustafa Kama'nın (69) kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan sürücüler Raif Demirel, Mustafa Kalfa ve Merve Kalfa (37) ise hastaneye kaldırıldı.

Manisa’da facia gibi kaza! 3 ölü 2 yaralı

Hasteneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Raif Demirel de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Manisa’da facia gibi kaza! 3 ölü 2 yaralı

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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