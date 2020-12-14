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SON DAKİKA: Antalya'da 3 metrelik dev dalgaya aldırış etmeyen kadın denizde yüzdü

Son dakika: Turizm cenneti Antalya'da dünden itibaren sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor. Bugün dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ise bir kadın boyu 3 metreye ulaşan dev dalgalara ve çevresindekilere aldırış etmeden denize girdi.

14.12.2020 12:55 - Son Güncelleme: 14.12.2020 12:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





