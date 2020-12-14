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SON DAKİKA: Antalya'da 3 metrelik dev dalgaya aldırış etmeyen kadın denizde yüzdü

Son dakika: Turizm cenneti Antalya'da dünden itibaren sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor. Bugün dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ise bir kadın boyu 3 metreye ulaşan dev dalgalara ve çevresindekilere aldırış etmeden denize girdi.

14.12.2020 12:55 - Son Güncelleme: 14.12.2020 12:55
SON DAKİKA: Antalya'da 3 metrelik dev dalgaya aldırış etmeyen kadın denizde yüzdü

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün Antalya ve ilçelerini kapsayan kuvvetli yağış ile fırtına uyarısı sonrası kent merkezi ve ilçelerinde dün başlayan yağış, gece etkisini arttırdı.

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SON DAKİKA: Antalya'da 3 metrelik dev dalgaya aldırış etmeyen kadın denizde yüzdü

Şiddetli rüzgar bölgedeki bir çok tabelayı devirirken, ağaçlara da zarar verdi.

SON DAKİKA: Antalya'da 3 metrelik dev dalgaya aldırış etmeyen kadın denizde yüzdü

Bugün sabah saatlerinde de yer yer devam eden yağış sonrası yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki dev dalgaların dövdüğü dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili beyaza büründü.

SON DAKİKA: Antalya'da 3 metrelik dev dalgaya aldırış etmeyen kadın denizde yüzdü

Bazı vatandaşlarda dev dalgaları fotoğraflamak için plaja indi. Sahildeki bir kadın ise dev dalgalara aldırış etmeden denize girdi.

SON DAKİKA: Antalya'da 3 metrelik dev dalgaya aldırış etmeyen kadın denizde yüzdü

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte nem oranıysa yüzde 100 olarak ölçüldü.

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