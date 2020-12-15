Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Yaşam Hangimizin hayali değil ki böyle bir ev! Görenler gözlerine inanamıyor

Hangimizin hayali değil ki böyle bir ev! Görenler gözlerine inanamıyor

Büyük ve kalabalık şehir hayatından uzaklaşmak isteyen bir kadın, radikal karar alarak insanlardan uzak kalıp kırsal hayatta yaşamaya karar verdi. Kısıtlı bütçesiyle neler yapabileceğini araştıran kadın, hayalindeki evi çok ucuza kapatarak herkese ilham kaynağı oldu. Doğada kendi evini kendi inşa eden girişimci, o anları sosyal medya hesabından paylaşınca hiç beklemediği tepkiler aldı. Bir anda hayatı yaptığı evle bambaşka bir noktaya taşınan o kadının yaptığı evi görenler gözlerine inanamıyor.

15.12.2020 06:24 - Son Güncelleme: 15.12.2020 06:24
Hangimizin hayali değil ki böyle bir ev! Görenler gözlerine inanamıyor

Kafeteryada çalışan ve 3 çocuğu bulunan Michelle, kısa süre öncesine kadar 1500 dolar kira ödüyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hangimizin hayali değil ki böyle bir ev! Görenler gözlerine inanamıyor

Bir yandan çocuklarının giderlerini karşılaması, bir yandan da kirayı çıkarması gereken Michelle, çocukları çalışmaya başladıktan sonra radikal bir karar aldı. Küçük birikimi ile bir ev sahibi olmak istiyordu.

Hangimizin hayali değil ki böyle bir ev! Görenler gözlerine inanamıyor

Çocuklarının evden ayrılmasıyla tek yaşamaya başlayan Michelle, Tinhy House isimli bir gruba dahil oldu. Bu grup kendi evlerini inşa eden, aralarına katılan yeni kişilere de evlerini inşa etme konusunda yardımcı olan kişilerden oluşuyordu.

Hangimizin hayali değil ki böyle bir ev! Görenler gözlerine inanamıyor

Katıldığı grup sayesinde bir daha kira ödemek zorunda kalmayacak olan Michelle, aldığı kararın mutluluğu ile evini inşa etmeye başladı.

Hangimizin hayali değil ki böyle bir ev! Görenler gözlerine inanamıyor

Öncesinde 3+1 ev için 1500 dolar kira ödeyen Michelle, yaptığı değişiklikle aylık gideri 70 dolara mal olan bir evde yaşamaya başladı. Bu ücrete elektrik, su ve internet harcamaları da dahil.

DİĞER GALERİLER