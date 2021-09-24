SON DAKİKA! Adıyaman’da yürekleri sızlatan olay! Lise öğrencileri ağlama sesi duydu mezara gömülmüş 2 günlük bebek buldu

Mezarlık görevlisinin cuma namazına gittiği esnada gömülmeye çalışıldığı tahmin edilen bebek, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Bebek ilk müdahalenin ardından yoğun bakım sevisine kaldırıldı.

