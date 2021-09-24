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SON DAKİKA! Adıyaman'da yürekleri sızlatan olay! Lise öğrencileri ağlama sesi duydu mezara gömülmüş 2 günlük bebek buldu

Son dakika haberleri... Adıyaman'da yürekleri sızlatan bir olay yaşandı. Şehit kabirlerini ziyaret etmek için okullarının yanındaki mezarlığa giden lise öğrencileri ağlama sesi duydu. Sesin geldiği kabre giden öğrenciler, vücudu toprağın altında olan 2-3 günlük bebeğin ayaklarını gördü. Toprağı eşeleyip bebeği çıkaran öğrenciler, durumu yetkililere bildirdi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebek, ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Mezarlık görevlisi Mustafa Doğan ise cuma namazında olduğu esnada olayın yaşandığını ve bir şey görmediğini söyledi. Polis ekipleri şüphelinin tespiti için çalışma başlattı.

AJANSLAR
24.09.2021 16:20 - Son Güncelleme: 24.09.2021 16:34
SON DAKİKA! Adıyaman’da yürekleri sızlatan olay! Lise öğrencileri ağlama sesi duydu mezara gömülmüş 2 günlük bebek buldu

Adıyaman'da henüz kimliği tespit edilemeyen kişi, 2-3 günlük bebeği canlı canlı mezara gömdü.

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SON DAKİKA! Adıyaman’da yürekleri sızlatan olay! Lise öğrencileri ağlama sesi duydu mezara gömülmüş 2 günlük bebek buldu

Adıyaman Eski Belediye Mezarlığında vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. 2-3 günlük olduğu sanılan yeni doğmuş bebek, canlı canlı toprağa gömüldü.

SON DAKİKA! Adıyaman’da yürekleri sızlatan olay! Lise öğrencileri ağlama sesi duydu mezara gömülmüş 2 günlük bebek buldu

Mezarlığın yanında bulunan okulun öğrencileri şehitler için dua etmeye geldikleri mezarlıkta bebeğin ağlama sesini duydu.

SON DAKİKA! Adıyaman’da yürekleri sızlatan olay! Lise öğrencileri ağlama sesi duydu mezara gömülmüş 2 günlük bebek buldu

Sese doğru ilerleyen lise öğrencileri, vücudu toprağın altında olan bebeğin dışardaki ayaklarını gördü. Toprağı eşeleyen öğrenciler kız bebeği topraktan çıkarttı.

SON DAKİKA! Adıyaman’da yürekleri sızlatan olay! Lise öğrencileri ağlama sesi duydu mezara gömülmüş 2 günlük bebek buldu

Mezarlık görevlisinin cuma namazına gittiği esnada gömülmeye çalışıldığı tahmin edilen bebek, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Bebek ilk müdahalenin ardından yoğun bakım sevisine kaldırıldı.

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