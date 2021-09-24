SON DAKİKA! Adıyaman'da yürekleri sızlatan olay! Lise öğrencileri ağlama sesi duydu mezara gömülmüş 2 günlük bebek buldu
Son dakika haberleri... Adıyaman'da yürekleri sızlatan bir olay yaşandı. Şehit kabirlerini ziyaret etmek için okullarının yanındaki mezarlığa giden lise öğrencileri ağlama sesi duydu. Sesin geldiği kabre giden öğrenciler, vücudu toprağın altında olan 2-3 günlük bebeğin ayaklarını gördü. Toprağı eşeleyip bebeği çıkaran öğrenciler, durumu yetkililere bildirdi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebek, ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Mezarlık görevlisi Mustafa Doğan ise cuma namazında olduğu esnada olayın yaşandığını ve bir şey görmediğini söyledi. Polis ekipleri şüphelinin tespiti için çalışma başlattı.
24.09.2021 16:20
- Son Güncelleme: 24.09.2021 16:34