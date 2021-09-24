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Eskişehir'de kan donduran iddia! Babası Saddam Hüseyin'in ordusundaydı... Parçaları aranıyor

Eskişehir'de bir dönem Saddam Hüseyin'in ordusunda görev yaptığı öğrenilen Ali Challab Al-Abbood'un 22 gündür kayıp olan kızı Sally'nin arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed tarafından parçalara ayrılarak evden çıkarılmış olma ihtimali üzerine, şehir çöplüğünde arama başlatıldı.

24.09.2021 15:12 - Son Güncelleme: 24.09.2021 15:24
Eskişehir’de kan donduran iddia! Babası Saddam Hüseyin’in ordusundaydı... Parçaları aranıyor

Eskişehir'de bir dönem Saddam Hüseyin'in ordusunda binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood'un 22 gündür kayıp kızı Irak uyruklu Sally'in (20) arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed (28) tarafından parçalara bölünerek bulunduğu evden çıkarıldığı ihtimali üzerine şehir çöplüğünde de arama başlatıldı.

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Eskişehir’de kan donduran iddia! Babası Saddam Hüseyin’in ordusundaydı... Parçaları aranıyor

Eskişehir'e 5 yıl önce gelen ve bir dönem Saddam Hüseyin'in ordusunda binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood'un iki kızından biri olan Sally Ali Challab Al-Abbood, 2 Eylül'de ortadan kayboldu. Ailesi gece yarısına kadar dönmeyen Sally için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.

Eskişehir’de kan donduran iddia! Babası Saddam Hüseyin’in ordusundaydı... Parçaları aranıyor

Özel ekip, Sally'i bulmak için araştırmalara başladı, gidebileceği tüm adresler kontrol edildi. Sally'nin en son arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed'in evine gittiği tespit edildi.

Eskişehir’de kan donduran iddia! Babası Saddam Hüseyin’in ordusundaydı... Parçaları aranıyor

Kırklareli üzerinden yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak Eskişehir'e getirilen Mohammed, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Eskişehir’de kan donduran iddia! Babası Saddam Hüseyin’in ordusundaydı... Parçaları aranıyor

Polis ekiplerince Mohammed'in evinde yapılan detaylı aramalarda ele geçirilen testere, bıçak, çanta ile şüphelinin çorabında bulunan kan izleri, Sally'nin babasından örnekler alınarak Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü'nde incelendi.

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