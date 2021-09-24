Eskişehir'de kan donduran iddia! Babası Saddam Hüseyin'in ordusundaydı... Parçaları aranıyor
Eskişehir'de bir dönem Saddam Hüseyin'in ordusunda görev yaptığı öğrenilen Ali Challab Al-Abbood'un 22 gündür kayıp olan kızı Sally'nin arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed tarafından parçalara ayrılarak evden çıkarılmış olma ihtimali üzerine, şehir çöplüğünde arama başlatıldı.
Eskişehir'de bir dönem Saddam Hüseyin'in ordusunda binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood'un 22 gündür kayıp kızı Irak uyruklu Sally'in (20) arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed (28) tarafından parçalara bölünerek bulunduğu evden çıkarıldığı ihtimali üzerine şehir çöplüğünde de arama başlatıldı.
Eskişehir'e 5 yıl önce gelen ve bir dönem Saddam Hüseyin'in ordusunda binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood'un iki kızından biri olan Sally Ali Challab Al-Abbood, 2 Eylül'de ortadan kayboldu. Ailesi gece yarısına kadar dönmeyen Sally için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.
Kırklareli üzerinden yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak Eskişehir'e getirilen Mohammed, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.