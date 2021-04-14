SON DAKİKA: Adana'da aynı istikametteki iki yük treni çarpıştı! İki makinist yaralandı
Son dakika haberleri... Adana'nın Pozantı ilçesinde aynı istikametteki iki yük treninin çarpışması sonucu 2 makinist yaralandı. Kazada yaralanan 2 makinist ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme sürüyor.
14.04.2021 09:22
- Son Güncelleme: 14.04.2021 09:27
Adana'nın Pozantı ilçesinde aynı istikametteki iki yük treninin çarpışması sonucu 2 makinist yaralandı.
Ankara-Niğde istikametindeki iki yük treni, henüz belirlenemeyen nedenle Pozantı ilçesinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yük trenleri raydan çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 makinist ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.