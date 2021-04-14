Ordu ve Samsun'un iki mahallesine şehirler arası seyahat yasağı yok! Bir adımda şehir değiştiriyorlar

"HOCALARIN SESİNDEN EZANIN HANGİ TARAF İÇİN OLDUĞUNU ANLIYORUZ"

Ordu tarafında yaşayan Onur Kaya, imamların sesinden hangi kısım için ezan okunduğunu anladıkları için artık sorun yaşamadıklarını belirterek, "Biz imsak saatine uyuyoruz. İki hocanın sesinden kimin hangi taraf için ezan okuduğunu anlıyoruz. Bundan dolayı pek fazla sorun yaşamıyoruz ama dışarıdan bakıldığı gibi komik bir durum oluyor burada" dedi.

