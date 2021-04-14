Ordu ve Samsun'un iki mahallesine şehirler arası seyahat yasağı yok! Bir adımda şehir değiştiriyorlar
Ordu'nun Şentepe Mahallesi ile Samsun'un Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ mahalleleri sadece bir yol ile ayrılıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Ordu diğer yarısı ise Samsun'a ait olan bölgede oturanlar ilginç anlar yaşıyor. Koronavirüs nedeniyle şehirler arası seyahat yasağı uygulanırken bu iki mahallede ise yasak uygulanamıyor. Karşılıklı evlerde oturanlar oruçlarını ise 1 dakika arayla açıyor.
Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ mahalleleri ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şentepe mahallelerini, 7 metre genişliğindeki yol ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu'ya ait yol, bölgede yaşayanlara ilginç durumlar yaşatıyor. Mahalle sakinleri, yolun karşısına geçtikleri anda bulundukları kenti de değiştirmiş oluyor. Yola bakan binalarda karşılıklı evlerde oturanlar ayrı illerde yaşıyor. Ev sahipleri birbirlerini sabit telefon hatlarından ararken ise şehirlerarası kod kullanmak zorunda kalıyor.
Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, karşılıklı oturdukları evlerde Ramazan ayında 1 dakika arayla oruçlarını açıyor. Sahur vaktinde ise Ordu kısmında yaşayanlar iftara bir dakika erken başlarken iftarda ise Samsun tarafında yaşayanlar oruçlarını yaklaşık 1 dakika geç açıyor. Karşılıklı evlerde oturup oruçlarını 1 dakika arayla açan vatandaşlar, bu duruma alıştıklarını söylüyor.
"HOCALARIN SESİNDEN EZANIN HANGİ TARAF İÇİN OLDUĞUNU ANLIYORUZ"
Ordu tarafında yaşayan Onur Kaya, imamların sesinden hangi kısım için ezan okunduğunu anladıkları için artık sorun yaşamadıklarını belirterek, "Biz imsak saatine uyuyoruz. İki hocanın sesinden kimin hangi taraf için ezan okuduğunu anlıyoruz. Bundan dolayı pek fazla sorun yaşamıyoruz ama dışarıdan bakıldığı gibi komik bir durum oluyor burada" dedi.
"BİR ADIMDA SAMSUN'DA YAŞAYAN KARDEŞİME ÇAY İÇMEYE GİDİYORUM"
Bir adımda Ordu'dan Samsun'da yaşayan kardeşine çay içmeye gittiğini ifade eden Nimet Arslan, "Samsun tarafında kız kardeşlerim, ablalarım evli. Bu nedenle bir adımla Samsun'a geçiyoruz, bir adımda Ordu'ya geçiyoruz. İftarımı Ordu'da yapıyorum, bir adım da Samsun'da yaşayan kız kardeşime çaya gidiyorum" diye konuştu.