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ŞOK'ta yarın hangi ürünler indirimli olacak? 5 Şubat 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK marketlerde çarşamba indirimleri merak ediliyordu. Yayımlanan katalog ile birlikte haftanın sürprizleri belli oldu. Siyah renkli kavanoz çeşitleri ile tepsi çeşitlerinin yanı sıra, pasta, servis ve yemek tabağı, çekmece kaşıklık, elektrikli ızgara, döküm yuvarlak tava gibi ürünler dikkat çekiyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler olacak? İşte 5 Şubat 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

04.02.2020 13:12 - Son Güncelleme: 04.02.2020 13:12
ŞOK'ta yarın hangi ürünler indirimli olacak? 5 Şubat 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 5 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Merakla beklenen çarşamba indirimleri de böylelikle belli oldu. Birçok çeşit ürünün yer aldığı indirim listesine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte haftanın ŞOK market indirimleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
ŞOK'ta yarın hangi ürünler indirimli olacak? 5 Şubat 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK'ta yarın hangi ürünler indirimli olacak? 5 Şubat 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK'ta yarın hangi ürünler indirimli olacak? 5 Şubat 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK'ta yarın hangi ürünler indirimli olacak? 5 Şubat 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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