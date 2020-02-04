ŞOK'ta yarın hangi ürünler indirimli olacak? 5 Şubat 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK marketlerde çarşamba indirimleri merak ediliyordu. Yayımlanan katalog ile birlikte haftanın sürprizleri belli oldu. Siyah renkli kavanoz çeşitleri ile tepsi çeşitlerinin yanı sıra, pasta, servis ve yemek tabağı, çekmece kaşıklık, elektrikli ızgara, döküm yuvarlak tava gibi ürünler dikkat çekiyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler olacak? İşte 5 Şubat 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
04.02.2020 13:12
- Son Güncelleme: 04.02.2020 13:12
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