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Samsun'daki heyelan sonrası korkutan görüntü! Derin yarıklar oluştu

Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde geçen ay meydana gelen heyelanın ardından, AFAD ekiplerince riskli olduğu tespit edilen 2 katlı bina tahliye edildi. Heyelan nedeniyle mahallede bazı binaların yakınından geçen stabilize yol ve toprak arazilerde derin yarıklar oluşurken, Samsun Valisi Osman Kaymak, 30 dönümlük arazide oluşan çatlak ve yarıklarla ilgili hazırlanacak rapor doğrultusunda gerekli çalışmalara başlanacağını belirtti.

04.02.2020 15:31 - Son Güncelleme: 04.02.2020 15:33
Samsun'daki heyelan sonrası korkutan görüntü! Derin yarıklar oluştu

İlçeye bağlı Kadifekale Mahallesi, Papatya Sokak'ta birkaç gün süren yağışların ardından 18 Ocak'ta heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu, mahallenin birçok noktasındaki toprak arazide 1,5 metreyi bulan derin çatlaklar oluştu.

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Samsun'daki heyelan sonrası korkutan görüntü! Derin yarıklar oluştu

Durumdan tedirgin olan mahalle halkı, belediye ekiplerine ve AFAD'a haber verdi. Mahallede ön inceleme yapan ekipler, yıkılma riski bulunduğu gerekçesiyle Cengiz Ek'e ait iki katlı evin tahliyesine karar verdi.

Samsun'daki heyelan sonrası korkutan görüntü! Derin yarıklar oluştu

Ek ailesi fertleri, birkaç eşyasını aldığı evi boşaltıp, oğlunun evine yerleşti. Ön incelemelerin tamamladığı mahallede, AFAD ekipleri tarafından rapor hazırlanması bekleniyor.

Samsun'daki heyelan sonrası korkutan görüntü! Derin yarıklar oluştu

'ÖNCE SESLER GELDİ, SONRA DUVARLAR YIKILDI'
Evinde çatlaklar oluşan ev sahibi Cengiz Ek, önce bahçesinde küçük çatlakların oluştuğunu ve bu çatlakların zamanla büyüdüğünü belirtti. Ek, "Çatlakla birlikte su kaynağı çıktı, bu suyun kaynağı ise 100 metre ilerde. 2- 3 gün sonra ise evden sesler gelmeye başladı. Evimin merdiveni çöktü, duvarlar yıkıldı. AFAD ekipleri eve gelerek, inceleme yaptı ve incelemenin ardından evin boşaltılması gerektiğini belirttiler. Evin bütün betonları patladı, biz de evi tahliye ettik. Bugün ekipler bir kez daha bölgede inceleme yaptı. Yolların yeniden yapılacağını, drenaj ile suyun tahliye edilmesi için çalışmalar yapacaklarını ifade ettiler" diye konuştu.

Samsun'daki heyelan sonrası korkutan görüntü! Derin yarıklar oluştu

'EVİM GİDECEK DİYE KORKUYORUM'
Mahalle sakinlerinden Recep Sarıoğu, çatlaklar nedeniyle tedirgin olduklarını belirterek, "Her yerde çatlakları var, şimdi evim gidecek diye korkuyorum. Yetkililerin, hemen burayla ilgili bir çalışma yapmasını istiyorum. Çatlaklar evimin önünde başlıyor, aşağıya doğru ilerliyor. Tehlikedeyiz" dedi.

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