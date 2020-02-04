Samsun'daki heyelan sonrası korkutan görüntü! Derin yarıklar oluştu

'ÖNCE SESLER GELDİ, SONRA DUVARLAR YIKILDI'

Evinde çatlaklar oluşan ev sahibi Cengiz Ek, önce bahçesinde küçük çatlakların oluştuğunu ve bu çatlakların zamanla büyüdüğünü belirtti. Ek, "Çatlakla birlikte su kaynağı çıktı, bu suyun kaynağı ise 100 metre ilerde. 2- 3 gün sonra ise evden sesler gelmeye başladı. Evimin merdiveni çöktü, duvarlar yıkıldı. AFAD ekipleri eve gelerek, inceleme yaptı ve incelemenin ardından evin boşaltılması gerektiğini belirttiler. Evin bütün betonları patladı, biz de evi tahliye ettik. Bugün ekipler bir kez daha bölgede inceleme yaptı. Yolların yeniden yapılacağını, drenaj ile suyun tahliye edilmesi için çalışmalar yapacaklarını ifade ettiler" diye konuştu.