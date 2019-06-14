ŞOK'ta Babalar Günü kampanyası! 12-18 Haziran 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünlerin satışı devam ediyor. 12 Haziran'da başlayan indirimli ürünlerin süresi 18 Haziran'a kadar devam edecek. Babalar Günü'ne özel birkaç ürüne raflarda yer veren ŞOK market kampanyasını haberimizde derledik. Peki, bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler indirimli olarak satılıyor? İşte 12-18 Haziran 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...