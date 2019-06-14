ŞOK'ta Babalar Günü kampanyası! 12-18 Haziran 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
12-18 Haziran 2019 tarihli ŞOK aktüel ürünler listesinde en çok dikkat çekenler arasında Babalar Günü'ne özel indirimli ürünler yer alıyor. Babalar Günü'ne özel sandalet, ayakkabı, terlik ve erkek bakım ürünlerini indirimli fiyata müşterilerinin beğenisine sunan ŞOK marketlerin güncel kataloğunu haberimizde derledik. İşte 12-18 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
14.06.2019 16:15
- Son Güncelleme: 14.06.2019 16:15
ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünlerin satışı devam ediyor. 12 Haziran'da başlayan indirimli ürünlerin süresi 18 Haziran'a kadar devam edecek. Babalar Günü'ne özel birkaç ürüne raflarda yer veren ŞOK market kampanyasını haberimizde derledik. Peki, bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler indirimli olarak satılıyor? İşte 12-18 Haziran 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
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