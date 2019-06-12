ŞOK'ta Babalar Günü indirimi! 12-18 Haziran 2019 ŞOK Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

12-18 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Çarşamba gününden itibaren satışa çıkan indirimli ürünler 18 Haziran'a kadar devam edecek. Birçok ürünün yer aldığı katalogda Babalar Günü'ne özel hediyeler de bulunuyor. Peki, bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler indirimli olacak? İşte 12-18 Haziran 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...