ŞOK'ta Babalar Günü indirimi! 12-18 Haziran 2019 ŞOK Aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz gün yayınlanmıştı. 12 Haziran'da başlayan indirimli ürünler 18 Haziran'a kadar devam edecek. Toplam 32 adet ürünü indirimli olarak satan ŞOK marketlerin yayınladığı katalogda Babalar Günü'ne özel sürprizler yer alıyor. Peki, bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler indirimli? İşte 12-18 Haziran 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
12.06.2019 17:58
- Son Güncelleme: 12.06.2019 17:58
12-18 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Çarşamba gününden itibaren satışa çıkan indirimli ürünler 18 Haziran'a kadar devam edecek. Birçok ürünün yer aldığı katalogda Babalar Günü'ne özel hediyeler de bulunuyor. Peki, bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler indirimli olacak? İşte 12-18 Haziran 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
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