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ŞOK'ta Babalar Günü indirimi! 12-18 Haziran 2019 ŞOK Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz gün yayınlanmıştı. 12 Haziran'da başlayan indirimli ürünler 18 Haziran'a kadar devam edecek. Toplam 32 adet ürünü indirimli olarak satan ŞOK marketlerin yayınladığı katalogda Babalar Günü'ne özel sürprizler yer alıyor. Peki, bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler indirimli? İşte 12-18 Haziran 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

12.06.2019 17:58 - Son Güncelleme: 12.06.2019 17:58
ŞOK'ta Babalar Günü indirimi! 12-18 Haziran 2019 ŞOK Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

12-18 Haziran ŞOK aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Çarşamba gününden itibaren satışa çıkan indirimli ürünler 18 Haziran'a kadar devam edecek. Birçok ürünün yer aldığı katalogda Babalar Günü'ne özel hediyeler de bulunuyor. Peki, bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler indirimli olacak? İşte 12-18 Haziran 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK'ta Babalar Günü indirimi! 12-18 Haziran 2019 ŞOK Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (12-18 HAZİRAN 2019)

Crown Limonata

2,45 TL

ŞOK'ta Babalar Günü indirimi! 12-18 Haziran 2019 ŞOK Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (12-18 HAZİRAN 2019)

Doğuş Tiryaki Çay

* 500 gr

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olamk üzere 13,50 TL yerine sadece 10.00 TL.

ŞOK'ta Babalar Günü indirimi! 12-18 Haziran 2019 ŞOK Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (12-18 HAZİRAN 2019)

Ruffles

* Kurutulöış domates & Baharat

* Acılı

Lays

* Cook

* Süper Boy

3,95 TL

ŞOK'ta Babalar Günü indirimi! 12-18 Haziran 2019 ŞOK Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (12-18 HAZİRAN 2019)

Oreo

* 95 gr

2,95 TL

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