A101 13 Haziran 2019 kataloğu burada! A101 aktüel ürünler kataloğu Babalar Günü sürprizleriyle dolu
A101 13 Haziran 2019 kataloğu belli oldu. Onlarca indirimli ürünün yer aldığı katalogda Babalar Günü'nde özel sürprizler de bulunuyor. Askılı çanta, el çantası, kemer, spor ayakkabı gibi birçok ürünün yer aldığı A101 kataloğunu haberimizde derledik. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli? İşte 13 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...
A101'de haftanın indirimleri satışa çıkıyor. Perşembe günü itibarıyla A101 müşterileri birçok ürüne indirimli olarak sahip olabilecek. Teknoloji ürünlerinin ön planda tutulduğu katalogda, Babalar Günü'ne özel indirimli ürünler de yer alıyor. A101 müşterileri güncel kataloğu araştırıyor. Sizler için bu haftanın indirimlerini haberimizde derledik. İşte 13 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...
13 HAZİRAN 2019 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Sadece Mavi Renk Mevcuttur.
5.45" FullView 18:9 Yeni Nesil Geniş Ekran
13 MP Arka Kamera, Flaş
5 MP Ön Kamera, İkinci Flaş
Quad-core 1.5 GHz ARM Cortex-A53
2 GB Ram
16 GB Dahili Hafıza
Yüz Tanıma
2 Sim Kart + 1 MicroSD kart(256 GB'a kadar)
Android 8
3020 mAh Batarya
2 Yıl Honor Türkiye Garantisi
Kutu içeriğinde ; Kulaklık, Koruyucu Kılıf, Ekran Koruyucu Bulunmamaktadır.
Üretim Yeri: Çin
13 HAZİRAN 2019 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
1 TB Dahili Depolama
1 adet Oyun Kumandası
14 Günlük Live Gold Üyeliği
1 Aylık Gamepass Üyeliği
Tom Clancy's The Division 2 Oyunu
4K Çözünürlük
HDR Oyun deneyimi
Windows 10 Uyumlu Kumanda
2 yıl Resmi Garanti
İşlemci: 8 Çekirdekli 1.75 GHZ
Ekran Kartı: AMD Radeon 1.40 Teraflops
Bellek: 8 GB GDDR3 RA004D