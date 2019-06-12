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A101 13 Haziran 2019 kataloğu burada! A101 aktüel ürünler kataloğu Babalar Günü sürprizleriyle dolu

A101 13 Haziran 2019 kataloğu belli oldu. Onlarca indirimli ürünün yer aldığı katalogda Babalar Günü'nde özel sürprizler de bulunuyor. Askılı çanta, el çantası, kemer, spor ayakkabı gibi birçok ürünün yer aldığı A101 kataloğunu haberimizde derledik. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli? İşte 13 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...

12.06.2019 16:45 - Son Güncelleme: 12.06.2019 17:59
A101 13 Haziran 2019 kataloğu burada! A101 aktüel ürünler kataloğu Babalar Günü sürprizleriyle dolu

A101'de haftanın indirimleri satışa çıkıyor. Perşembe günü itibarıyla A101 müşterileri birçok ürüne indirimli olarak sahip olabilecek. Teknoloji ürünlerinin ön planda tutulduğu katalogda, Babalar Günü'ne özel indirimli ürünler de yer alıyor. A101 müşterileri güncel kataloğu araştırıyor. Sizler için bu haftanın indirimlerini haberimizde derledik. İşte 13 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101 13 Haziran 2019 kataloğu burada! A101 aktüel ürünler kataloğu Babalar Günü sürprizleriyle dolu

13 HAZİRAN 2019 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

SAMSUNG 49NU7300 49" CURVED 4K UHD TV

* 2 adet USB giriş
* 3 adet HDMI girişi
* 20 W ses çıkışı
* Wi-Fi
* HDR
* Kavisli Ekran

A101 13 Haziran 2019 kataloğu burada! A101 aktüel ürünler kataloğu Babalar Günü sürprizleriyle dolu

13 HAZİRAN 2019 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ALTUS AL-1090 TEZGAH SEVİYESİ BUZDOLABI
* Soğutucu bölmede aydınlatma
* Kapı yönü çevirebilme
* Dondurucu ve sebzelik bölmesi

A101 13 Haziran 2019 kataloğu burada! A101 aktüel ürünler kataloğu Babalar Günü sürprizleriyle dolu

13 HAZİRAN 2019 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Sadece Mavi Renk Mevcuttur.

5.45" FullView 18:9 Yeni Nesil Geniş Ekran

13 MP Arka Kamera, Flaş

5 MP Ön Kamera, İkinci Flaş

Quad-core 1.5 GHz ARM Cortex-A53

2 GB Ram

16 GB Dahili Hafıza

Yüz Tanıma

2 Sim Kart + 1 MicroSD kart(256 GB'a kadar)

Android 8

3020 mAh Batarya

2 Yıl Honor Türkiye Garantisi

Kutu içeriğinde ; Kulaklık, Koruyucu Kılıf, Ekran Koruyucu Bulunmamaktadır.

Üretim Yeri: Çin

A101 13 Haziran 2019 kataloğu burada! A101 aktüel ürünler kataloğu Babalar Günü sürprizleriyle dolu

13 HAZİRAN 2019 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

1 TB Dahili Depolama

1 adet Oyun Kumandası

14 Günlük Live Gold Üyeliği

1 Aylık Gamepass Üyeliği

Tom Clancy's The Division 2 Oyunu

4K Çözünürlük

HDR Oyun deneyimi

Windows 10 Uyumlu Kumanda

2 yıl Resmi Garanti

İşlemci: 8 Çekirdekli 1.75 GHZ

Ekran Kartı: AMD Radeon 1.40 Teraflops

Bellek: 8 GB GDDR3 RA004D

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