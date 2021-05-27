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Şok olacaksınız! Çamaşır makinesinin içine kahve atın! Sonucuna inanamayacaksınız

Bahsedeceğimiz basit pratik yöntemler sayesinde artık mutfağınızda ve banyonuzda hataya yer kalmayacak. İşte herkesin hayatını kurtaracak pratik bilgiler.

27.05.2021 06:22 - Son Güncelleme:
Şok olacaksınız! Çamaşır makinesinin içine kahve atın! Sonucuna inanamayacaksınız

CEBİNİZDEKİ NESNELERİ KAVANOZDA TUTUN

Ceplerimize sık sık bir şeyler koyarız ve kıyafetimizi makineye atmadan önce koyduklarımızı cepte unutabilme ihtimalimiz çok yüksektir. Bu durumlardan kaçınmak için bir kavanoz alın ve çamaşır makinenizin yanına koyun. Kavanozu gördüğünüzde cebinizi kontrol etmeniz gerektiğini hatırlayacaksınız.

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Şok olacaksınız! Çamaşır makinesinin içine kahve atın! Sonucuna inanamayacaksınız

SPOR AYAKKABILARINIZIN YIKAMA SIRASINDA BİRBİRİNE ÇARPMASINI ÖNLEYİN

Ayakkabılarınızı çamaşır makinesinde yıkamak ve yıkarken ürettikleri gürültüden kaçınmak için, bağcıkları birbirine bağlayın. Bu sayede ayakkabılarınız yıkanır ve etrafa vurmaz.

Şok olacaksınız! Çamaşır makinesinin içine kahve atın! Sonucuna inanamayacaksınız

AYAKKABINIZI TEMİZLEMEK İÇİN HİDROJEN PEROKSİT KULLANIN

Bazen ayakkabılarımızı çamaşır makinesinde yıkamak istemeyiz. Ancak ayakkabılar kirlenebilir ve kötü kokabilir. Ayakkabılarınızı temizlemek için hidrojen peroksit kullanabilirsiniz. Temizlemeye başladığınızda peroksitin köpüğe dönüştüğünü göreceksiniz.

Şok olacaksınız! Çamaşır makinesinin içine kahve atın! Sonucuna inanamayacaksınız

MAKİNEYE BİRAZ KAHVE VEYA ÇAY EKLEYİN

Koyu renk giysilerinizin solmasını önlemek istiyorsanız, çamaşır makinenize kahve veya çay eklemeniz gerekir.

Şok olacaksınız! Çamaşır makinesinin içine kahve atın! Sonucuna inanamayacaksınız

SIRT ÇANTANIZI TEMİZLEMENİN KOLAY YOLU

Sırt çantaları ve spor çantalar bir çamaşır makinesinde de yıkanabilir. Ancak belirli kısımlar yine kirli kalacaktır. Bu, çantanızın modeline göre değişiklik gösterebilir. Makinenin görmediği, küçük kısımları çıkarmak için bir diş fırçası kullanabilirsiniz.