Şok olacaksınız! Çamaşır makinesinin içine kahve atın! Sonra sonucu izleyin!
Bahsedeceğimiz basit pratik yöntemler sayesinde artık mutfağınızda ve banyonuzda hataya yer kalmayacak. İşte herkesin hayatını kurtaracak pratik bilgiler.
CEBİNİZDEKİ NESNELERİ KAVANOZDA TUTUN
Ceplerimize sık sık bir şeyler koyarız ve kıyafetimizi makineye atmadan önce koyduklarımızı cepte unutabilme ihtimalimiz çok yüksektir. Bu durumlardan kaçınmak için bir kavanoz alın ve çamaşır makinenizin yanına koyun. Kavanozu gördüğünüzde cebinizi kontrol etmeniz gerektiğini hatırlayacaksınız.
AYAKKABINIZI TEMİZLEMEK İÇİN HİDROJEN PEROKSİT KULLANIN
Bazen ayakkabılarımızı çamaşır makinesinde yıkamak istemeyiz. Ancak ayakkabılar kirlenebilir ve kötü kokabilir. Ayakkabılarınızı temizlemek için hidrojen peroksit kullanabilirsiniz. Temizlemeye başladığınızda peroksitin köpüğe dönüştüğünü göreceksiniz.