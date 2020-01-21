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ŞOK marketlerde çarşamba indirimleri dolu dolu! 22 Ocak 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK'ta çarşamba günü indirimleri belli oldu. ŞOK marketlerin 22-28 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğunda her kategoriden ürün bulunuyor. Temizlik ürünlerinden tekstik ürünlerine, bakliyat ürünlerinden atıştırmalık ürünlere birçok ürün bu katalogda yer alıyor. ŞOK marketlerin sürpriz indirimlerini sayfamızda derledik. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK müşterilerini neler bekliyor? İşte ŞOK 22 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

21.01.2020 13:01 - Son Güncelleme:
ŞOK marketlerde çarşamba indirimleri dolu dolu! 22 Ocak 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK marketlerde çarşamba indirimleri dolu dolu! 22 Ocak 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK marketlerde çarşamba indirimleri dolu dolu! 22 Ocak 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK marketlerde çarşamba indirimleri dolu dolu! 22 Ocak 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK marketlerde çarşamba indirimleri dolu dolu! 22 Ocak 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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