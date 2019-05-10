ŞOK Market 8-14 Mayıs haftasonu aktüel kataloğu: ŞOK'tan Anneler Gününe özel sürprizler!

Birçok kişi tarafından merakla beklenen 8-14 Mayıs Şok aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta Anneler Günü'ne özel ürünler bulunuyor. Ayrıca İftar sofralarınızı renklendirecek ürünler indirimli olarak karşınıza çıkıyor. Aktüel listesinde her zaman olduğu gibi büyük fırsatlar bulunuyor. ŞOK'ta bu hafta indirimli ürünler hangileri? İşte 8-14 Mayıs 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

10.05.2019 23:04 - Son Güncelleme: 10.05.2019 23:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





