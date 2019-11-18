ŞOK kampanyaları dolu dolu! 20 Kasım 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
ŞOK marketler 20 Kasım aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Dolu dolu ürünlerin yer aldığı bu katalogda, 3'lü cam ankastre set (ankastre ocak, ankastre fırın, ankastre davlumbaz) dikkat çekiyor. Öte yandan züccaciye ürünlerine ağırlık verilen katalogda, çocuğunuzun ihtiyacı olan ürünlerde bu katalogda yer aldı. Peki, ŞOK müşterilerini neler bekliyor? İşte 20 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
18.11.2019 15:13
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