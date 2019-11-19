ŞOK kampanyaları belli oldu! 20 Kasım 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri neler?
ŞOK 20 Kasım aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Sürpriz ürünlerin yer aldığı ŞOK kataloğunda birbirinden farklı ürünler dikkat çekiyor. Her hafta yayımladığı yeni katalog ile müşterilerine kampanyaları sunan ŞOK marketlerin bu haftaki ürünleri merak ediliyor. İşte 20 Kasım 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
19.11.2019 11:24
- Son Güncelleme: 19.11.2019 11:24
ŞOK 20 Kasım 2019 aktüel kataloğuna ait görseller paylaşıldı. Çarşamba günü ŞOK aktüel ürünlerin gün yüzüne çıkmasının ardından vatandaşlar yeni indirimleri araştırmaya başladı. Peki 201 Kasım 2019 ŞOK kataloğunda neler var? Çarşamba günü ŞOK marketlerine gidecek olan müşterileri hangi ürünler indirimli fiyatlar ile bekliyor olacak?
İşte 20 Kasım 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
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