ŞOK kampanyaları belli oldu! 20 Kasım 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri neler?

ŞOK 20 Kasım 2019 aktüel kataloğuna ait görseller paylaşıldı. Çarşamba günü ŞOK aktüel ürünlerin gün yüzüne çıkmasının ardından vatandaşlar yeni indirimleri araştırmaya başladı. Peki 201 Kasım 2019 ŞOK kataloğunda neler var? Çarşamba günü ŞOK marketlerine gidecek olan müşterileri hangi ürünler indirimli fiyatlar ile bekliyor olacak?

İşte 20 Kasım 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...