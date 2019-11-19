Kırıkkale'den çıkan doğal zenginlik! Dünyaca ünlü futbol takımı Arsenal'e bile gönderiliyor!

"DÜNYA'DA HİÇBİR TUZDA BULUNMAYAN STRONSİYUM DİYE BİR MİNERAL VAR"

Spor camiasının ve futbol kulüplerinin tuza ilgi göstermeye başladıklarını ifade eden Gözüyukarı, "Dünyanın en kaliteli tuzu olduğunu Kırıkkale Üniversitesi literatür çalışması yaptı ve ilan edip, Türk Patente sundu. 2-3 ay süre sonunda dünya kamuoyuna da açıklayacaklar. Biliyorsunuz ki dünyanın en büyük sorunu iyot noksanlığı. Şuan bu tuzda 1.45 miligram doğal iyot mevcuttur. Türkiye'nin en büyük hastalığı da tiroit hastalığı. Troitleri çalıştıran bunun içerisindeki doğal iyot olması. Mineral bakımınından tek iyotla da kalmıyor bunun yanı sıra gümüş mineralleri var. Altın mineralleri var. Dünya'da hiçbir tuzda bulunmayan stronsiyum diye bir mineral var. Biliyorsunuz stronsiyum çocuklarda, gençlerde, yaşlılarda inanılmaz kemikleri güçlendiriyor. Vanadyum diye bir mineralimiz var. Vanadyum'un faydası da kasları güçlendiriyor. Magnezyum bakımından oldukça zengin. Magnezyum da kramp ve kas ağrılarını kısa bir sürede yok ediyor ve tedavi oluyorsunuz" dedi.