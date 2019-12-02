ŞOK 4 Aralık 2019 aktüel ürünler listesi: Kışlık giyim, temizlik, bakım, gıda ürünleri dikkat çekiyor
ŞOK marketlerde 4 Aralık itibarıyla satışa çıkacak ürünler belli oldu. 25 TL ve üzeri elışverişlerde geçerli Finish hepsi 1 arada bulaşık tableti, Ülker çikolata hediyeli 16x17 gr Cafe Crown Latte ile temizlik ürünleri, bakım ürünleri ve kışlık giyim ürünleri dikkat çekiyor. İşte 4 Aralık ŞOK aktüel ürüner kataloğu fiyat listesi...
02.12.2019 10:29
- Son Güncelleme: 02.12.2019 10:29
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