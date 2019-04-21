Şok 23 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Kataloğda büyük indirim!
23 Nisan Şok aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kataloğda yer alan indirimler şimdiden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu hafta Şok'ta özellikle ev ürünleri dikkat çekiyor. Peki, bu haftanın kataloğunda neler var? İşte Şok 23 Nisan aktüel ürünler kataloğu...
21.04.2019 21:25
- Son Güncelleme: 21.04.2019 21:25
Şok aktüel ürünler kataloğu birçok kişi merakla bekleniyordu. Şok 23 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Uygun fiyatlı ürünlerin bulunduğu aktüel ürünler listesinde bu hafta dikkat çeken ürünler yer alıyor. Peki, bu hafta kataloğda hangi ürünler yer alıyor. İşte Şok 23 Nisan aktüel ürünler kataloğu...
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