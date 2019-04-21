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A101 25 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayında! A101 Aldın Aldın'da aktüel ürünler dikkat çekiyor

A101 yeni aktüel ürünler kataloğu birçok kişi tarafından merakla araştırılıyordu. Merakla beklenen A101 25 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kataloğda teknolojik ürünlerden mutfak malzemelerine, ev eşyalarından yiyeceğe dikkat çeken birçok ürün bulunuyor. İşte A101 25 Nisan aktüel ürünler kataloğu...

21.04.2019 20:48 - Son Güncelleme: 21.04.2019 21:00
A101 25 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayında! A101 Aldın Aldın'da aktüel ürünler dikkat çekiyor

Birçok kişi merakla beklediği A101 25 Nisan 2019 aktüel ürünler kataloğu firma tarafından yayınlandı. Bu haftaki kataloğda yine teknoloji ürünleri ön plana çıkıyor. Teknolojiden kişisel bakım ürünlerine, züccaciyeden tekstil ürünlerine, gıdadan temizlik ürünlerine birçok ürün bu katalogda bulunuyor. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler var? İşte 25 Nisan 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101 25 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayında! A101 Aldın Aldın'da aktüel ürünler dikkat çekiyor

ELTON LED TV ÖZELLİKLERİ

Dahili uydu alıcısı
400 HZ
2x8 W ses çıkışı
1 adet USB girişi
2 Adet HDMI giriş

A101 25 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayında! A101 Aldın Aldın'da aktüel ürünler dikkat çekiyor

HONOR 8A CEP TELEFONU ÖZELLİKLERİ

8 çekirdek

2.3 GHZ hız

3GB ram

32 GB dahili hafıza

13 MP ve 1.8 arka kamera

8 MP ön kamera

Android 9

Parmak izi okuyucu ve yüz tanıma

Görüşme esnasında aktif çift sim kart

3020 Mah batary

A101 25 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayında! A101 Aldın Aldın'da aktüel ürünler dikkat çekiyor
A101 25 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayında! A101 Aldın Aldın'da aktüel ürünler dikkat çekiyor
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