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ŞOK 22 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu: Şok'ta hafta sonu indirimleri sürprizlerle dolu

ŞOK aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. 22 Şubat itibarıyla ŞOK'ta muhteşem ürünler indirimli olacak. Ankastre seti 1079 TL, elektrikli çelik çay makinesi 109 TL, kızartma teli hediyeli kızartma tavası 29,95 TL'den satışa çıkacak. Bunun yanı sıra birçok ürün sürpriz indirimlerle müşterilerin karşısına çıkıyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler olacak? İşte 22 Şubat 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

21.02.2020 15:28 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





