Hiç bir şey bildiğimiz gibi değilmiş! Türkiye adının anlamı ne, ne demek? İşte ülkelerin isimlerinin anlamları...
Hiç bir şey bildiğimiz gibi değilmiş! Türkiye adının anlamı ne, ne demek? İşte ülkelerin isimlerinin anlamları... İtalya'yı, kendilerine Vitali diyen bir kavim kurmuş. Bulgaristan ismi, eski Türkçede de kullanılan ve 'karışık' anlamına gelen 'Bulga' kelimesinden geliyor. Bu isim Türk ve Slav ırklarının karışımından dolayı verilmiş. Tayland, adını kendilerine Thai yani 'özgür insan' diyen kavimden alıyor. Türkler, Anadolu Türkleri veya Türkiye Türkleri, çoğunlukla Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu'nun eski topraklarında yaşayan bir Türk halkı. Türkiye sınırlarının dışında yaşayan Türkler, bugünkü Türkiye ile değil Osmanlı İmparatorluğu ile bağlantılı oldukları için Osmanlı Türkleri olarak da ifade edilmektedirler
Türkiye, Fransa, Almanya, Çin, Gürcistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler'in resmi olarak tanıdıklarıyla toplamda 193 ülke. Tabi kabul görenlerin dışında bilinen ülke sayısı 236. Asıl ilginç olan ise bu ülkelerin adları... Hiç merak ettiniz mi 'Türkiye' ismi nereden geliyor, Türkiye'nin anlamı nedir diye? Veya başka ülkeleri de? Dünyadaki ülkelerin üçte biri, o ülkeyi kuran ırk, kavim, millet ismine göre isimlendirilmiş. Peki ya diğerler? İşte ülkelerinin isimlerinin, beklenmedik anlamları.
Bahreyn 'çift deniz' anlamına geliyor, ülkeye haritada baktığınızda iki denizin arasında bulunuyor. İspanya ismi ise 'tavşan diyarı' anlamına geliyor. Bu ismi ülkeye Kartacalılar vermiş ve onlardan sonra ülkeye hâkim olan Romalılar da devam ettirmiş.
Trinidad ve Tobago'yu da denizci Kristof Kolomb isimlendirmiş. Trinidad 'üç tepe', Tobago ise 'tütün' anlamına geliyor.
25 ülkenin ismi de o ülke için önemli bir kişinin adından geliyor. Mesela Mısır ismi Nuh Peygamber'in torunlarından olan Misraim'den geliyor, ülkenin Arapça ismi de Misr. Bolivya'nın adı Güney Amerika'daki İspanyol karşıtı devrimin önemli isimlerinden olan Simon Bolivar'dan geliyor. Kolombiya ise ismini Amerika kıtasını keşfettiği öne sürülen Kristof Kolomb'dan almış. Amerika kıtası da Amerigo Vespucci'nin keşfinden sonra isimlendirilmiş.