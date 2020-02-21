Haberler Galeri Yaşam Hiç bir şey bildiğimiz gibi değilmiş! Türkiye adının anlamı ne, ne demek? İşte ülkelerin isimlerinin anlamları...

Hiç bir şey bildiğimiz gibi değilmiş! Türkiye adının anlamı ne, ne demek? İşte ülkelerin isimlerinin anlamları...

Hiç bir şey bildiğimiz gibi değilmiş! Türkiye adının anlamı ne, ne demek? İşte ülkelerin isimlerinin anlamları... İtalya'yı, kendilerine Vitali diyen bir kavim kurmuş. Bulgaristan ismi, eski Türkçede de kullanılan ve 'karışık' anlamına gelen 'Bulga' kelimesinden geliyor. Bu isim Türk ve Slav ırklarının karışımından dolayı verilmiş. Tayland, adını kendilerine Thai yani 'özgür insan' diyen kavimden alıyor. Türkler, Anadolu Türkleri veya Türkiye Türkleri, çoğunlukla Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu'nun eski topraklarında yaşayan bir Türk halkı. Türkiye sınırlarının dışında yaşayan Türkler, bugünkü Türkiye ile değil Osmanlı İmparatorluğu ile bağlantılı oldukları için Osmanlı Türkleri olarak da ifade edilmektedirler

21.02.2020 16:53 - Son Güncelleme: 21.02.2020 16:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





