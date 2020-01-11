ŞOK 11 Ocak 2020 Aktüel ürünler kataloğu: ŞOK marketlerin hafta sonu indirimleri dikkat çekiyor
ŞOK 11 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerde bugünden itibaren Motorola bluetooth kulaklık verve buds 200 modeli 299 TL fiyatı ile müşterilerin beğenisine sunuldu. Öte yandan araç sahiplerine özel ürünler satışa çıktı. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? ŞOK müşterilerini neler bekliyor? İşte ŞOK 11 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu...
11.01.2020 11:59
- Son Güncelleme: 11.01.2020 11:59
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