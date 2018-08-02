Soğanın faydaları nelerdir? Soğanın sağlığa faydaları nelerdir?
Soğan, allium ailesinden olan bir sebze ve ot cinsidir. Frenk soğanı, sarımsak, taze soğan ve pırasa bu ailenin diğer üyeleridir. Allium sebzeleri yüzyıllardır yalnızca karakteristik özelliklerinden dolayı değil; aynı zamanda eşsiz aromaları ve tıbbi faydaları nedeniyle ekilmektedir. Soğanın, herkes tarafından ne kadar sağlıklı olduğu bilinir ve bu yüzden mutfaklardan eksik olmaz. Soğan, hastalıklara yakalanmama noktasında ciddi katkılarda bulunur ve hastalık durumunda iyileşme sürecini hızlandırır. Soğan özellikle enfeksiyon hastalıklarına karşı etkilidir. Soğan kükürt, lif, B ve C vitamini açısından zengin bir besin kaynağıdır. Bunun dışında faydalı diğer besin kaynaklarını da içermektedir, demir ve tiamin bunlara örnektir. İçerdiği asitler özellikle bağırsak ve mide enfeksiyonlarına karşı etkilidir. İşte soğanın faydaları…
SOĞANIN FAYDALARI NELERDİR?
- Kolesterolün dengelenmesini sağlayarak inme, felç ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.
- Kan şekerinin dengeli bir seviyede tutulmasını sağlar ve olası yan etkilerinin vereceği hasarları azaltır.
- Sindirim sistemi için çok faydalıdır, bağırsaklardaki iltihapları temizler ve içerdiği lifler sayesinde mide sağlığını korur.
- Cilt sağlığı için önemli bir besin kaynağıdır, hücrelerin yenilenmesi ve hastalıklara karşı direncini arttırır.
- Kemik sağlığı içinde önemli bir besin kaynağıdır. Yaşlılıktan kaynaklanan kemik hastalıklarına karşı iskeleti korur.
- Cilt ve deri üzerinde meydana gelen yanık ve diğer hastalıklarda uygulanabilir.
- Antibiyotik özelliğinden dolayı genel anlamda bünyeyi temizleme özelliği vardır. Serbest radikallere karşı çok etkilidir.
- Ağız ve diş sağlığı için önemlidir. Ağızda çiğnenerek yenildiğinde ağız içerisinde bulunan bakterileri öldürür.
- Soğan, antibiyotik, antiseptik, antimikrobiyal, antibakteriyel özellikleri ile hastalık ve enfeksiyonlardan uzak durmanıza yardımcı olur.
- Yüksek ateş , grip, öksürük ve alerjilere iyi gelir. Soğan suyu ve balı karıştırarak bu tarz hastalıklarla kolaylıkla baş edebilirsiniz.
- Küçük bir parça soğan koklamak burundaki kanamayı yavaşlatır ve durdurur.
- Her gün 1 soğan yemek uykusuzluğa ve kabuslara iyi gelir. Bu da sizin güzel bir uyku çekmenize yardımcı olur.
- Eğer sindirim sisteminizle ilgili probleminiz var ise soğan tüketmek, sindirim sisteminizi ve bağırsaklarınızı rahatlatacaktır.