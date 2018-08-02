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Vizesiz gidebilebilecek ülkeler 2018 güncel liste

2 Ağustos 2018 Perşembe, 22:25:11 Güncelleme: 22:50:39
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Vizesiz gidebilebilecek ülkeler 2018 güncel liste

Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla bir çok ülkeye vizesiz olarak gidilebiliyor. İşte 2018 itibariyle vizesiz gidilebilecek yerlerin güncel listesi...

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Vizesiz gidebilebilecek ülkeler 2018 güncel liste

Kolombiya

90 gün vizesiz.

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Vizesiz gidebilebilecek ülkeler 2018 güncel liste

Brezilya

90 gün vizesiz.

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Vizesiz gidebilebilecek ülkeler 2018 güncel liste

Umman

Umman, yeni bir kararla turistlere uygulanan kısa süreli vize formatında değişikliğe gitti. Hükümet turizmi desteklemek adına 10 günlük kısa süreli turist vizesinin ücretini 5 Umman Riyali olarak değiştirerek vize ücretini düşürdü. Değişiklik yapılmadan önce 20 Umman Riyali karşılığında 30 günlük vize alınabiliyordu.
Değişikliğe göre turist vizeleri 10 gün, 1 ay ve 1 yıl olmak üzere 3 kategoride sunulmaya başlandı.
Şu an Umman havalimanlarında 5 Umman Riyali karşılığında 10 günlük vize alınabiliyor. Geri dönüş bileti ve konaklama belgelerinizi yanınızdan eksik etmeyin.

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Vizesiz gidebilebilecek ülkeler 2018 güncel liste

Andorra

90 gün vizesiz.

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