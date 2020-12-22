Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Van Erciş'te kaz yetiştiriyor
Van Erciş'te yaşayan Cihat Çifçi, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Ancak mezun olduğu okulla ilgili bir mesleğe sahip değil. Çiftçi, memleketinde kaz yetiştiriciliği yapıyor. Yılda 2 bine yakın kaz yetiştiriyor, yurt içi ve yurt dışına civciv gönderiyor.
22.12.2020 09:36
- Son Güncelleme: 22.12.2020 09:36
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Cihat Çiftçi, merak saldığı kaz yetiştiriciliğine 30 kaz ile başladı. Çiftçi, eğitim için bulunduğu Ankara'daki Kaz Çiftliği'ni memleketi Van'ın Erciş ilçesine döndüğünde büyüterek devam ettirdi.
Çiftçi, ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan sulak ve boş alana çiftliğini kurdu. 2 yıl gibi kısa bir sürede kaz sayısını bine çıkardı.
Çiftçi, kaz kesiminin yanı sıra yurt içine ve yurt dışına civciv gönderdiğini ve elde ettiği kazançtan da memnun olduğunu söyledi.
50 BİN METREKAREYE KAZ ÇİFTLİĞİ KURDU
Orta Doğu'da Katar, Kuveyt ve Irak gibi ülkelerden yoğun kaz talebi olduğunu ifade eden Çiftçi, "Ankara'da küçük ölçekli olarak başladığım kaz yetiştiriciliğini Erciş'te yaklaşık 50 bin metrekare üzerinde inşa ettiğimiz çiftlikte devam ettiriyorum.
Burada kurduğumuz kuluçka makinelerimizle ürettiğimiz civcivleri yeni girişimcilere ve yurt dışına pazarlıyoruz.