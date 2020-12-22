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Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Van Erciş'te kaz yetiştiriyor

Van Erciş'te yaşayan Cihat Çifçi, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Ancak mezun olduğu okulla ilgili bir mesleğe sahip değil. Çiftçi, memleketinde kaz yetiştiriciliği yapıyor. Yılda 2 bine yakın kaz yetiştiriyor, yurt içi ve yurt dışına civciv gönderiyor.

22.12.2020 09:36 - Son Güncelleme: 22.12.2020 09:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





