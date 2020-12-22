MOSSAD'ın dijital platformlarla ajan devşirme taktiği! İsrail gizli servisi Mossad'ın hedefinde Netflix ve Apple Tv var

İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre, 2016'dan beri Mossad'ın başında olan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın müttefiki Yossi Cohen, eleman alımı için bütçeyi birkaç milyar yeni İsrail şekeli artırdı.



İstihbaratın eski çalışanları, Mossad'ın medyadaki görünürlüğünü artırmaya çalıştığını belirtti.