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MOSSAD'ın dijital platformlarla ajan devşirme taktiği! İsrail gizli servisi Mossad'ın hedefinde Netflix ve Apple Tv var

Sinema sektörünün insanları yönlendirmedeki büyük etkisinin farkında olan işgalci siyonist rejimin istihbarat servisi Mossad, ajan devşirmek ve imajını güçlendirmek için yine sinsi planların peşinde. İsrail istihbarat teşkilatı Mossad, dijital yayın kanalları üzerinden yeni eleman kazanmaya çalışırken dünya kamuoyundaki imajını da güçlendirmeyi amaçlıyor. Netflix, Hulu ve Apple TV gibi platformlar üzerinden elemanlar almak isteyen Mossad'ın, bazı gizli operasyonları belgesel haline getirdikten sonra bu operasyonların ayrı ayrı filmleri çektiği ortaya çıktı. Teşkilata eski çalışanlarından tepki de geliyor.

22.12.2020 11:45 - Son Güncelleme: 22.12.2020 11:45
MOSSAD'ın dijital platformlarla ajan devşirme taktiği! İsrail gizli servisi Mossad'ın hedefinde Netflix ve Apple Tv var

İsrail istihbarat teşkilatı Mossad, dijital yayın kanalları üzerinden yeni eleman kazanmaya çalışırken dünya kamuoyundaki imajını da güçlendirmeyi amaçlıyor.

İsrail'in istihbarat teşkilatı, imaj çalışmalarına başladı.

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MOSSAD'ın dijital platformlarla ajan devşirme taktiği! İsrail gizli servisi Mossad'ın hedefinde Netflix ve Apple Tv var

Buna göre Mossad; Netflix, Hulu ve Apple TV gibi yayın platformları üzerinden bünyesine yeni elemanlar alacak.

MOSSAD'ın dijital platformlarla ajan devşirme taktiği! İsrail gizli servisi Mossad'ın hedefinde Netflix ve Apple Tv var

Apple TV Plus'taki Tahran, Netflix'teki The Spy ve Hulu'daki False Flag gibi yapımların yanı sıra imaj çalışmalarında bulunacak elemanların, siber savaş alanında da ülkeyi temsil etmesi bekleniyor.

MOSSAD'ın dijital platformlarla ajan devşirme taktiği! İsrail gizli servisi Mossad'ın hedefinde Netflix ve Apple Tv var

İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre, 2016'dan beri Mossad'ın başında olan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın müttefiki Yossi Cohen, eleman alımı için bütçeyi birkaç milyar yeni İsrail şekeli artırdı.

İstihbaratın eski çalışanları, Mossad'ın medyadaki görünürlüğünü artırmaya çalıştığını belirtti.

MOSSAD'ın dijital platformlarla ajan devşirme taktiği! İsrail gizli servisi Mossad'ın hedefinde Netflix ve Apple Tv var

Mossad, başrollerini Tom Cruise ve Kelly McGill'in paylaştığı ünlü Top Gun filminin ABD Hava Kuvvetleri için çizdiği imajı sağlayacak yapımlar peşinde.

Bu çalışma ile birlikte teşkilatın yeniden havalı görünmesi hedefleniyor.

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