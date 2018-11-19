Siyanürden 50 kat daha zehirli!

Yavuz," Balık halen canlı durumda ve baya büyük 50 cm falan var. Siyanürden çok çok daha zehirli olduğu söyleniyor. Bu balık Uzakdoğu'da daha çok tanınıyor. Oranın özel aşçıları tarafından hazırlanarak yeniliyor. Türkiye'de halen bu alanda çalışma yok" dedi.

Öte yandan sahilde kenarında balık avlayan amatör balıkçılıklar da balon balığının oltalarına çok sayıda takıldığını belirtti.