Siyanürden 50 kat daha zehirli!
Antalya'nın Kleopatra Plajı'na denize girmek için gelen vatandaşlar ve turistler sahile vuran balon balığını görünce şaşkınlık yaşadılar. Balon balığı siyanürden 50 kat daha zehirli olarak biliniyor. Balon balığı suya geri bırakılırken, olta balıkçılığı yapan vatandaşlar son zamanlarda sık sık balon balığı yakaladıklarını söyledi.
Sabah saatlerinde deniz keyfi yapmak için Kleopatra Plajı'na gelen yerli ve yabancı turistler, kıyaya vuran ve çırpınan balon balığını görünce panik içinde sudan çıktılar. Kumsala çıkartılan 1.5 kilogram ağırlığında, 50- 60 santimetre uzunluğundaki balon balığını sahildeki turistler de dikkatle izledi.
Yavuz," Balık halen canlı durumda ve baya büyük 50 cm falan var. Siyanürden çok çok daha zehirli olduğu söyleniyor. Bu balık Uzakdoğu'da daha çok tanınıyor. Oranın özel aşçıları tarafından hazırlanarak yeniliyor. Türkiye'de halen bu alanda çalışma yok" dedi.
Öte yandan sahilde kenarında balık avlayan amatör balıkçılıklar da balon balığının oltalarına çok sayıda takıldığını belirtti.