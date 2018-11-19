Siyanürden 50 kat daha zehirli!

Antalya'nın Kleopatra Plajı'na denize girmek için gelen vatandaşlar ve turistler sahile vuran balon balığını görünce şaşkınlık yaşadılar. Balon balığı siyanürden 50 kat daha zehirli olarak biliniyor. Balon balığı suya geri bırakılırken, olta balıkçılığı yapan vatandaşlar son zamanlarda sık sık balon balığı yakaladıklarını söyledi.

19 Kasım 2018 Pazartesi, 18:38:22 Güncelleme: 18:39:15
Siyanürden 50 kat daha zehirli!
Siyanürden 50 kat daha zehirli!

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Kleopatra Plajı'nda kıyaya vuran canlı balon balığı, görenleri şaşkına çevirdi.

Siyanürden 50 kat daha zehirli!
Siyanürden 50 kat daha zehirli!

Sabah saatlerinde deniz keyfi yapmak için Kleopatra Plajı'na gelen yerli ve yabancı turistler, kıyaya vuran ve çırpınan balon balığını görünce panik içinde sudan çıktılar. Kumsala çıkartılan 1.5 kilogram ağırlığında, 50- 60 santimetre uzunluğundaki balon balığını sahildeki turistler de dikkatle izledi.

Siyanürden 50 kat daha zehirli!
Siyanürden 50 kat daha zehirli!

Siyanürden 50 kat daha zehirli olduğu bilinen balon balığı, daha sonra sahildekiler tarafından tekrar denize atıldı.

Siyanürden 50 kat daha zehirli!
Siyanürden 50 kat daha zehirli!

"SİYANÜRDEN ÇOK ÇOK DAHA ZEHİRLİ"

Sahilde balon balığını cep telefonun görüntüleyen Yunus Yavuz, arkadaşlarının kıyaya vuran balon balığı bulduğunu söyledi.

Siyanürden 50 kat daha zehirli!
Siyanürden 50 kat daha zehirli!

Yavuz," Balık halen canlı durumda ve baya büyük 50 cm falan var. Siyanürden çok çok daha zehirli olduğu söyleniyor. Bu balık Uzakdoğu'da daha çok tanınıyor. Oranın özel aşçıları tarafından hazırlanarak yeniliyor. Türkiye'de halen bu alanda çalışma yok" dedi.

Öte yandan sahilde kenarında balık avlayan amatör balıkçılıklar da balon balığının oltalarına çok sayıda takıldığını belirtti.

DİĞER GALERİLER