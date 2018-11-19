Dünyanın en 'tuhaf' güvenlik sistemi

Almanya'da yaşayan 70 yaşındaki bir vatandaş kapıya kurduğu 'mandallı' sistemle görenleri hayretler içinde bıraktı.

19 Kasım 2018 Pazartesi, 18:07:40 Güncelleme: 18:15:32
Dünyanın en tuhaf güvenlik sistemi

Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi...

Dünyanın en tuhaf güvenlik sistemi

Önce mandalın bu kısmına tutkal döküyoruz.

Dünyanın en tuhaf güvenlik sistemi

Daha sonra elimizdeki AA pili üzerine yapıştırıyoruz.

Dünyanın en tuhaf güvenlik sistemi

Bu şekilde...

Dünyanın en tuhaf güvenlik sistemi

Ancak işlem bununla bitmiyor, bize bir pil daha lazım!

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