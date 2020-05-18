Sivas'taki "doğal akvaryum" Gökpınar Gölü yeni projeyle daha da güzelleşecek

Göl çevresinde bulunan restoran, otel, cami, basketbol, voleybol ve çim futbol sahası ile piknik alanları da turistlere konaklama ve sosyal imkan sağlıyor. Sivas Valiliği Gökpınar Gölü'nün turizm açısından daha elverişli olması için yeni bir proje hazırladı. Gölün alt kısımlarının doğal yapıya uygun olarak, yürüyüş alanları, bungalov evleri gibi düzenlemeler yapılacak. Projenin hayata geçmesi ile günübirlik olarak ziyaret edilebilen gölde konaklama imkanı sağlanmış olacak.

