RAMAZAN İMSAKİYE
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Kaplumbağa'nın karnından çıkanlar hayrete düşürdü! Görenler gözlerine inanamadı

Kaplumbağa'nın karnından çıkanlar hayrete düşürdü! Görenler gözlerine inanamadı. Yaşanan akılalmaz bir olay insanların doğayı nasıl kirlettiğini ve dünyada yaşayan hayvanlara ne kadar zarar verdiğinin en güzel örneği oldu. Tayland'ta bir kaplumbağanın karnından çıkarılan 915 adet metal görenleri şoke etti. Halka açık bir gölette yaşayan kaplumbağanın nasıl bu hale geldiği tartışma konusu oldu. İşte o görüntüler...

18.05.2020 23:54 - Son Güncelleme:
Kaplumbağa'nın karnından çıkanlar hayrete düşürdü! Görenler gözlerine inanamadı

Hayvanat bahçesindeki bu kaplumbağa, son zamanlarda yürümekte zorluk çekince veterinerlerin operasyonu sonucu kurtarıldı. Kaplumbağanın karnından çıkanlar ise görenleri adeta şoke etti. "Bank" lakaplı bir deniz kaplumbağasının iki hafta önce karnından yaklaşık 915 adet bozuk para çıkarıldı. Kaplumbağa çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen bir hayvandır. Hareketleri yönünden ne kadar telaşsız ve ağır hayvanlarsa onların tarih boyunca gelişimi de o kadar yavaş olmuştur.

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Kaplumbağa'nın karnından çıkanlar hayrete düşürdü! Görenler gözlerine inanamadı

Tayland'ta bir kaplumbağanın karnından çıkarılan 915 adet metal görenleri şoke etti. Halka açık bir gölette yaşayan kaplumbağanın nasıl bu hale geldiği tartışma konusu oldu.

Kaplumbağa'nın karnından çıkanlar hayrete düşürdü! Görenler gözlerine inanamadı

Tayland'ta, "Bank" lakaplı bir deniz kaplumbağasının iki hafta önce karnından yaklaşık 915 adet bozuk para çıkarıldı.

Kaplumbağa'nın karnından çıkanlar hayrete düşürdü! Görenler gözlerine inanamadı

Chonburi eyaletinde, Bangkok'un yaklaşık 175 km güneydoğusundaki halka açık bir gölette yirmi yıldır yaşayan dişi yeşil deniz kaplumbağasının, bölge halkının gölete attığı paraları yuttuğu belirtildi.

Kaplumbağa'nın karnından çıkanlar hayrete düşürdü! Görenler gözlerine inanamadı

Toplam ağırlığı 5 kilogramı bulan bozuk paraların kaplumbağanın midesinden bir top gibi sarktığı, karın kabuğunu kırarak kaplumbağanın hayatını tehlikeye atan enfeksiyona yol açtığı kaydedildi.

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