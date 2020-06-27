Sivas'ta emekli mobilya ustası Bahattin Okurgan, tutkunu olduğu klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı
Sivas'ta 69 yaşındaki emekli mobilya ustası Bahattin Okurgan, tutkunu olduğu 1974 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı. Okurgan, 120 santimetre uzunluğunda ve 30 kilo ağırlığındaki minyatür otomobiline evinde gözü gibi bakıyor. Benzeri olan aracın bütün özelliklerinin yer aldığı minyatür otomobil, görenlerin de ilgisini çekiyor. Okurgan, evine gelen misafirlere klasik otomobilindeki sistemle müzik de çalıyor.
1984 yılında otomobilin yapımına başlayan Okurgan, zaman zaman ara verdiği klasik otomobilin aynısını 36 yılda tamamladı. Klasik otomobilde bulunan her ayrıntı ve parça tek tek minyatür araçta da yer aldı. 104 santimetre uzunluğunda ve 30 kilo ağırlığında yapılan minyatür otomobil, görüntüsüyle dikkat çekti.
'BİREBİR AYNISI OLMASI İÇİN ÇOK UĞRAŞTIM'
45 yıl mobilya ustalığı yaptığını ve mobilya yaparken hobi olarak klasik otomobile merak saldığını söyleyen Bahattin Okurgan, "Mobilya üzerinde çalışıyordum. Mobilyadan hariç hobilerim var. Hobilerimle de zaman zaman uğraşıyorum. Arabaya hevesim oldu, yapmak istedim. Elimde numune olduğu için birebir ölçülerini alıp devam ederek yaptım.
1984'ten 2020 yılına kadar yapmaya devam ettim. Arada bazı zamanlar işimin yoğunluğundan dolayı ilgilenemedim. Ölçü üzerinden resimlendirdim. Kartonlarla şablonlarını çıkardım. Ondan sonra diğer malzemelerini hazırladım. Şekillerini vermeye başladım ama ölçüyü tutturmak ve bire bir aynısının olması için 9 kere şekil bozdum.