Sivas'ta emekli mobilya ustası Bahattin Okurgan, tutkunu olduğu klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı

'BİREBİR AYNISI OLMASI İÇİN ÇOK UĞRAŞTIM'

45 yıl mobilya ustalığı yaptığını ve mobilya yaparken hobi olarak klasik otomobile merak saldığını söyleyen Bahattin Okurgan, "Mobilya üzerinde çalışıyordum. Mobilyadan hariç hobilerim var. Hobilerimle de zaman zaman uğraşıyorum. Arabaya hevesim oldu, yapmak istedim. Elimde numune olduğu için birebir ölçülerini alıp devam ederek yaptım.