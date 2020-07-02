Sivas katliamında yaşanan ihmaller neler? İşte Madımak olaylarında cevapsız kalan 14 soru

1- MİT UYARMASINA RAĞMEN ÖNLEM ALINMADI

Aziz Nesin'in protesto edileceğine yönelik bilgi, olay günü saat: 11.00'de Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) bildirilmesine rağmen önlem alınmadı.

"Sivas'ta Meydana Gelen Olayların Sebep ve Sorumluları İle AS Oluş Şeklinin Ortaya Çıkarılması" amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporunda; şöyle deniliyor:

"Millî İstihbarat Teşkilatına 2 Temmuz 1993 Cuma günü saat 11.00 sıralarında 'bazı kişilerin kendi aralarında Vali ve Aziz Nesin'e karşı protesto eylemi yapmak üzerine konuştuklarına dair' bir istihbarı bilgi gelmiş; Millî İstihbarat Bölge Başkanı saat 11.30 sıralarında bu bilgiyi başka kimseyi bulamadığı için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden bir polise şifahi olarak ilettiğini, Müsteşarlığa da bildirildiğini söylemiştir.."

2- SİVAS VALİSİ AHMET KARABİLGİN, 7 SAAT 45 DAKİKA BOYUNCA OLAYLARI SEYRETTİ

Dönemin Sivas Valisi Ahmet Karabilgin, kendisinin imzasının olduğu 'Olay Durum Raporu'nda, Sivas olaylarının kronolojisini anlatmış. Karabilgin'in kronolojisinde olay günü 7 saat 45 dakika boyunca topluluğun dağıtılması yönünde polis ve jandarmaya talimat vermediği açıkça görülüyor. Saat: 13.30'da başlayan olaylara saat 20.55'te müdahale eden asker ve polis, havaya ateş ederek topluluğu dağıtmaya başladı.

Ahmet Karabilgin, söz konusu raporunda; olayların 2 Temmuz 1993 tarihinde saat: 13:30 sularında gerçekleştiğini, olayın çıkış sebebinin 1 Temmuz 1993 günü başlayan Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri´ne çağrılı yazar Aziz Nesin´in bilinen görüşlerini tekrarladığını konuşmasının ve şahsen Sivas´ta bulunmasının oluşturduğu tansiyon olduğunu açıklıyor.

İŞTE VALİNİN ANLATIMIYLA OLAYLARIN KRONOLOJİSİ

Karabilgin, Sivas olaylarını 7.5 saat seyrettiğini kendi imzasının bulunduğu raporda şöyle açıklıyor:

2 Temmuz 1993

Saat: 13:30 - Çeşitli camilerden Cuma namazından çıkan sayıları yaklaşık 500 dolayındaki bir grup Hükümet Binası önünde toplanmış, Aziz Nesin, Vali ve Hükümet aleyhinde, şeriat lehinde gösteriler yapmaya başlamışlardır.

Saat: 16:00 - (...) Toplam 442 kişilik Polis-Jandarma-Asker gücü olduğu belirlenmiştir.

Saat: 16:30 - Sayıları yaklaşık 5 bini bulan göstericilerin Aziz Nesin´in bulunduklarını

öğrendiklerini Madımak Oteli´ni sarmaya ve taşlamaya başladıkları öğrenilmiştir.

Saat: 18:00 - Topluluğun dağılması ve Madımak Otel´inde bulunan Aziz Nesin ile diğer misafirlerin tehlikeden kurtulmaları için göstericilerin tepki gösterdiği Kültür Merkezi önündeki heykelin kaldırılmasına karar verilmiştir.

Saat: 19:00 - Heykel Kültür Merkezi önünden kaldırılmış, galeyan içindeki topluluk heykeli iplerle çekerek ana caddede bir süre sürüklemiştir.

Saat: 19:10 - Genelkurmay Başkanı (dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Doğan Güreş) Vali´yi telefonla arayarak, Tugay Komutanlığı´nın bütün gücüyle olayları önlemek için yardımcı olmasını istemiştir.

Saat: 19:45 - Topluluk, Madımak Oteli´ne girmek için baskı yapmaya başlamıştır. Bu arada otel önündeki araçlar ve peşinden de otel kundaklama sonucu yanmaya başlamıştır. Galeyan içindeki topluluk itfaiye araçlarının geçişini yerlere yatarak engellemiştir.

Saat: 20:20 - Hemen yakındaki Madımak Oteli´nin önünden Hükümet Konağı´na gelen topluluk (...) Hükümet Konağı´nı taşlamaya başlamışlardır.

Saat: 20:30 - Aziz Nesin Madımak Oteli´nden kurtarılarak güvenlik altında Üniversite Hastanesi´ne götürülmüştür.

Saat: 20:55 - Asker, jandarma ve polis havaya ateş ederek topluluğu dağıtmaya başlamıştır.

Saat: 22:00 - Sayın İçişleri Bakanı Valiliğe gelip olaylar hakkında bilgi almaya başlamıştır.

Saat: 23:00 - Valilikçe İl Merkezi´nde ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Bu saate kadar şehrin çeşitli yerlerinde küçük gruplar halinde dağılmış olan topluluk tamamen parçalanmış ve güvenlik güçlerince şehrin içinde tam hakimiyet sağlanmıştır.

(...) Arz Ederim 3 Temmuz 1993 Ahmet Karabilgin Sivas Valisi"