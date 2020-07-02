Sivas katliamında yaşanan ihmaller neler? İşte Madımak olaylarında cevapsız kalan 14 soru
Bugün, Sivas Madımak'ta yaşanan katliamın 27'nci yıl dönümü… 2 Temmuz 1993'te Madımak'ta 37 kişi hayatını kaybetti. "Sivas'ta Meydana Gelen Olayların Sebep ve Sorumluları İle Olayların Oluş Şeklinin Ortaya Çıkarılması" amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporunda; dönemin Sivas Tugay Komutanı olan emekli tuğgeneral Ahmet Yücetürk ve dönemin Sivas Emniyet Müdürü Doğuhan Öner'in, olayların önlenmesi için dönemin Sivas Valisi Ahmet Karabilgin'e başvurduğu, Ahmet Karabilgin'in 7.5 saat boyunca vatandaşları dağıtmadığı ifade ediliyor. İşte Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın özel haberine göre Madımak Olaylarında cevapsız kalan 14 soru.
Bugün Sivas Madımak'ta yaşanan katliamın 27'nci yıldönümü… 2 Temmuz 1993'te Madımak'ta 37 kişi hayatını kaybetti.
"Sivas'ta Meydana Gelen Olayların Sebep ve Sorumluları İle Olayların Oluş Şeklinin Ortaya Çıkarılması" amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporunda; dönemin Sivas Tugay Komutanı olan emekli tuğgeneral Ahmet Yücetürk ve dönemin Sivas Emniyet Müdürü Doğuhan Öner'in, olayların önlenmesi için dönemin Sivas Valisi Ahmet Karabilgin'e başvurduğu, Ahmet Karabilgin'in 7.5 saat boyunca vatandaşları dağıtmadığı ifade ediliyor.
SABAH; Sivas olaylarında yaşanan ihmalleri araştırdı.
1- MİT UYARMASINA RAĞMEN ÖNLEM ALINMADI
Aziz Nesin'in protesto edileceğine yönelik bilgi, olay günü saat: 11.00'de Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) bildirilmesine rağmen önlem alınmadı.
"Sivas'ta Meydana Gelen Olayların Sebep ve Sorumluları İle AS Oluş Şeklinin Ortaya Çıkarılması" amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporunda; şöyle deniliyor:
"Millî İstihbarat Teşkilatına 2 Temmuz 1993 Cuma günü saat 11.00 sıralarında 'bazı kişilerin kendi aralarında Vali ve Aziz Nesin'e karşı protesto eylemi yapmak üzerine konuştuklarına dair' bir istihbarı bilgi gelmiş; Millî İstihbarat Bölge Başkanı saat 11.30 sıralarında bu bilgiyi başka kimseyi bulamadığı için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden bir polise şifahi olarak ilettiğini, Müsteşarlığa da bildirildiğini söylemiştir.."
2- SİVAS VALİSİ AHMET KARABİLGİN, 7 SAAT 45 DAKİKA BOYUNCA OLAYLARI SEYRETTİ
Dönemin Sivas Valisi Ahmet Karabilgin, kendisinin imzasının olduğu 'Olay Durum Raporu'nda, Sivas olaylarının kronolojisini anlatmış. Karabilgin'in kronolojisinde olay günü 7 saat 45 dakika boyunca topluluğun dağıtılması yönünde polis ve jandarmaya talimat vermediği açıkça görülüyor. Saat: 13.30'da başlayan olaylara saat 20.55'te müdahale eden asker ve polis, havaya ateş ederek topluluğu dağıtmaya başladı.
Ahmet Karabilgin, söz konusu raporunda; olayların 2 Temmuz 1993 tarihinde saat: 13:30 sularında gerçekleştiğini, olayın çıkış sebebinin 1 Temmuz 1993 günü başlayan Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri´ne çağrılı yazar Aziz Nesin´in bilinen görüşlerini tekrarladığını konuşmasının ve şahsen Sivas´ta bulunmasının oluşturduğu tansiyon olduğunu açıklıyor.
İŞTE VALİNİN ANLATIMIYLA OLAYLARIN KRONOLOJİSİ
Karabilgin, Sivas olaylarını 7.5 saat seyrettiğini kendi imzasının bulunduğu raporda şöyle açıklıyor:
2 Temmuz 1993
Saat: 13:30 - Çeşitli camilerden Cuma namazından çıkan sayıları yaklaşık 500 dolayındaki bir grup Hükümet Binası önünde toplanmış, Aziz Nesin, Vali ve Hükümet aleyhinde, şeriat lehinde gösteriler yapmaya başlamışlardır.
Saat: 16:00 - (...) Toplam 442 kişilik Polis-Jandarma-Asker gücü olduğu belirlenmiştir.
Saat: 16:30 - Sayıları yaklaşık 5 bini bulan göstericilerin Aziz Nesin´in bulunduklarını
öğrendiklerini Madımak Oteli´ni sarmaya ve taşlamaya başladıkları öğrenilmiştir.
Saat: 18:00 - Topluluğun dağılması ve Madımak Otel´inde bulunan Aziz Nesin ile diğer misafirlerin tehlikeden kurtulmaları için göstericilerin tepki gösterdiği Kültür Merkezi önündeki heykelin kaldırılmasına karar verilmiştir.
Saat: 19:00 - Heykel Kültür Merkezi önünden kaldırılmış, galeyan içindeki topluluk heykeli iplerle çekerek ana caddede bir süre sürüklemiştir.
Saat: 19:10 - Genelkurmay Başkanı (dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Doğan Güreş) Vali´yi telefonla arayarak, Tugay Komutanlığı´nın bütün gücüyle olayları önlemek için yardımcı olmasını istemiştir.
Saat: 19:45 - Topluluk, Madımak Oteli´ne girmek için baskı yapmaya başlamıştır. Bu arada otel önündeki araçlar ve peşinden de otel kundaklama sonucu yanmaya başlamıştır. Galeyan içindeki topluluk itfaiye araçlarının geçişini yerlere yatarak engellemiştir.
Saat: 20:20 - Hemen yakındaki Madımak Oteli´nin önünden Hükümet Konağı´na gelen topluluk (...) Hükümet Konağı´nı taşlamaya başlamışlardır.
Saat: 20:30 - Aziz Nesin Madımak Oteli´nden kurtarılarak güvenlik altında Üniversite Hastanesi´ne götürülmüştür.
Saat: 20:55 - Asker, jandarma ve polis havaya ateş ederek topluluğu dağıtmaya başlamıştır.
Saat: 22:00 - Sayın İçişleri Bakanı Valiliğe gelip olaylar hakkında bilgi almaya başlamıştır.
Saat: 23:00 - Valilikçe İl Merkezi´nde ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Bu saate kadar şehrin çeşitli yerlerinde küçük gruplar halinde dağılmış olan topluluk tamamen parçalanmış ve güvenlik güçlerince şehrin içinde tam hakimiyet sağlanmıştır.
(...) Arz Ederim 3 Temmuz 1993 Ahmet Karabilgin Sivas Valisi"
3- KOMANDO BÖLÜĞÜ VE ÖZEL HAREKAT TİMİNDEN 100 KİŞİ SİVAS DIŞINA GÖNDERİLDİ
Sivas olayları öncesinde Vali Ahmet Karabilgin'in, komando bölüğü ve özel harekat timinden 100'ü kişinin Sivas dışına gönderildiği tespit edildi. Vali Karabilgin; 100 kişilik komando bölüğü ve özel harekat timinin Divriği, Zara ve İmranlı yöresindeki PKK ile ilgili operasyonda görevli olduğunu açıkladı.
Sivas'ta Meydana Gelen Olayların Sebep ve Sorumluları İle Olayların Oluş Şeklinin Ortaya Çıkarılması" amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporunda; "Bu durumda; olay günü Vali'nin raporuna göre çevre il ve ilçelerden ve Tugay Komutanlığı'ndan gelen yardım dışında Emniyet Müdürlüğü'nde 150, İl Jandarma Komutanlığı'ndan da 55 kişilik kuvvet olduğu görülmektedir" denildi.
Sivas Milletvekili Abdullatif Şener, komisyon raporuna şerh düştü ve "Dağıtılan bildirilere ve mahallî basının uyarılarına rağmen istihbarat eksikliği bir yana, 100 kişilik komando bölüğü ve özel harekât timinin Divriği, Zara ve İmranlı yöresindeki PKK ile ilgili operasyonda görevlendirilerek Sivas il merkezinden uzaklaştırılması yalnızca bir tesadüf müdür?" şeklinde soru yönetltti.
4- İZMİR'DE İKİ OTOBÜS ÇEVİK KUVVET, SİVAS'TA BİR KORUMA POLİSİ
İzmir'de iki otobüs dolusu Çevik Kuvvet polisi ile korunan Aziz Nesin'in Sivas'a geldiğinde koruma sayısının bire düşürüldüğü basına yansıdı.
5- GERAY: "VALİ SÖZ VERMESİNE RAĞMEN TAHLİYE İÇİN 2 OTOBÜS GÖNDERMEDİ"
Madımak Oteli'nde kalan Prof. Dr. Cevat Geray, dönemin Sivas Valisi Ahmet Karabilgin'in söz vermesine rağmen tahliye edilmeleri için 2 otobüs gönderilmediğine açıkladı
Olayın şahitleri; Madımak Oteli'nde kalan insanların, dönemin Sivas Valisi Ahmet Karabilgin'in ihmali yüzünden öldüğünü iddia ediyor.
Madımak Oteli´nde kalanlar; saat: 19:45'te otele girmek için baskı yapıldığını, kendilerinin ise saat: 17:00'de otelden çıkmak istediklerini, Vali Ahmet Karabilgin´in izin vermemesi gerekçesiyle otelde kaldıklarını açıkladı.
OTELDEN ÇIKMALARINI VALİ KARABİLGİN ENGELLEMİŞ
Madımak Oteli´nde kalan Prof. Dr. Cevat Geray, Sivas Meclis Araştırma Komisyonu´na verdiği ifadede Vali Ahmet Karabilgin'i suçladı.
Prof. Dr. Geray, Vali Karabilgin´in söz vermesine rağmen tahliye edilmeleri için 2 otobüs gönderilmediğine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Geray, olay günü saat: 17:00´ye doğru Sivas Valisi Ahmet Karabilgin´e telefonla ulaştığını; otelden çıkmak istediklerini, bunun için güvenliklerinin sağlanmasını istediğini; ancak Vali Karabilgin´in kendisine 'Gerekli takviye gelmedikçe çıkmanızı tavsiye etmem. Çünkü güvenliğinizi sağlayamam, Takviye bekliyoruz, sabırlı olun kurtaracağız' dediğini söyledi.
6- DEMET IŞIK: "OTELİ BOŞALTSAYDIK O FACİA GERÇEKLEŞMEZDİ"
Madımak Oteli'nde kalan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Sivas Şube Başkanı Demet Işık, soruşturmaya bakan savcı Talat Şalk'a verdiği ifadede "Oteli boşaltsaydık o facia gerçekleşmezdi" dedi.
VALİ; OTEL SAHİBİNE, DERHAL 2 OTOBÜS VE BİR GÖREVLİ GÖNDERİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞ
Sivas Meclis Araştırma Komisyonu´nun raporunda şu görüşlere yer veriliyor:
"Vali (Ahmet Karabilgin), otelin sahibinin henüz otel sarılmaya başlamadan önce Vali Yardımcısına gelerek eylemcilerin ileride oteldeki konuklara yönelik bir saldırıda bulunulabileceği, otelinin tahrip olabileceği düşüncesiyle otelin tahliyesini talep ettiğini; bu durum kendisine iletilince uygun bulduğunu, derhal 2 otobüs ve biri görevli gönderilmesini, sanatçıların otobüslere binerek Yozgat istikametine gönderilmelerini istediğini, oteldeki konuk ve sanatçılara Turizm Müdür Yardımcısı vasıtasıyla bu bilginin tebliğ edildiğini, oteldekilerin de toplanarak 'Bunu kendi aramızda konuşalım' dediklerini, Müdür Yardımcısı'nın 'Siz Sivas´ı bilmezsiniz, burada olaylar birden bire patlak verir, büyür. Bunu kendi aranızda fazla tartışmayın, burayı hemen terk edin. Biz de size yardımcı olalım' dediğini, bunun üzerine 'Biz bunu aramızda konuşalım, valiye kararımızı ileteceğiz' dediklerini, ancak toplantının uzun sürdüğünü ve kendisine bir kararın ulaşmadığını ifade etmiştir."
'ÇIKMANIZI TAVSİYE ETMEM'
"Prof. Dr. Cevat Geray saat: 16:00 sıralarında bir kişinin turizm tesisinin mahfolacağı iddiasıyla otelden çıkmak istediğini, otobüsten bahsedilmediğini, toplantı yapan arkadaşları fikrini sorduklarında güvenlik önlemleri alınması halinde çıkmalarının en doğrusu olacağını söylediğini, kendisinin saat: 17:00´ye doğru Vali´ye (Ahmet Karabilgin) telefonla ulaştığını; otelden çıkmak istediklerini, bunun için güvenliklerinin sağlanmasını istediğini; ancak valinin kendisine 'Gerekli takviye gelmedikçe çıkmanızı tavsiye etmem. Çünkü güvenliğinizi sağlayamam', 'Takviye bekliyoruz, sabırlı olun kurtaracağız' dediğini kendilerine tahliye edilmeleri yönünde bir talep gelmediğini beyan etmiştir."
"Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı, (...) otobüs gönderilmediği, öyle bir durum olması halinde çıkmalarının mümkün olabileceğini beyan etmiştir.