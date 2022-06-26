Şişli’deki kan donduran çifte cinayette yeni detaylar! Katil Yavuz Selim Bektaş’ın evinden çıkanlar şoke etti

27 Mayıs sabahı İstanbul Şişli'deki 4 katlı bir binanın en üst katından gelen silah sesleri sonrası 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Polisin yaptığı incelemede Yavuz Selim Bektaş'ın (34), eski kız arkadaşı Beril Varol (28) ve birlikte yaşadığı Ömer Akın'ı (29) öldürüp yaşamına son verdiği belirlendi.