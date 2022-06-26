Şişli'deki kan donduran çifte cinayette yeni detaylar! Katil Yavuz Selim Bektaş'ın evinden çıkanlar şoke etti
İstanbul Şişli'de eski kız arkadaşı Beril Varol ve ev arkadaşı akademisyen Ömer Akın'ı öldürdükten sonra intihar eden Yavuz Selim Bektaş'ın işlediği kan donduran cinayetlerle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 27 Mayıs'ta yaşanan olay sonrası Fulya'daki evde yapılan incelemede, farklı türden uyuşturucu maddeler ve hassas terazi ele geçirildi. Evden toplanan deliller ve maktullerden alınan DNA örnekleri de incelemeye alındı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak inceleme sonrası soruşturma derinlik kazanacak.
Yavuz Selim Bektaş (34), İstanbul Şişli'de eski kız arkadaşı Beril Varol (28) ve onun ev arkadaşı akademisyen Ömer Akın'ı (29) öldürdükten sonra intihar etmişti.
27 Mayıs sabahı İstanbul Şişli'deki 4 katlı bir binanın en üst katından gelen silah sesleri sonrası 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Polisin yaptığı incelemede Yavuz Selim Bektaş'ın (34), eski kız arkadaşı Beril Varol (28) ve birlikte yaşadığı Ömer Akın'ı (29) öldürüp yaşamına son verdiği belirlendi.
EVDE UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının skandal olaya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında cinayetin işlendiği evde yeni delillere ulaşıldı.
Emniyet güçleri tarafından maktule Beril Varol'un evinde yapılan incelemelerde; silah, 170 gr marijuana olarak tabir edilen uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içmekte kullanılan apartlar, intihar notu, hassas terazi, boş kovanlar ve pasaportlar ele geçirildi. Söz konusu eşyalar inceleme altına alındı.
TIRNAKLARDAN ALINAN DNA ÖRNEKLERİ İNCELENİYOR
Emniyet güçleri tarafından maktullerin tırnaklarından alınan DNA örnekleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan biyolojik incelemeler ardından Adli Tıp Kurumu raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek. Yaşanan cinayete ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.