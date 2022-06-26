Galata'da akılalmaz kavga! Alçılı kol ve falçatayla saldırıp kulağından ısırdı!

Gece yarısı ben dükkanı Musa'dan devraldım. Kimse kalmayınca ben tek kaldığım için bir arkadaşımı da yardıma çağırdım. Bu çiçekçiler o sırada köşede bekliyorlardı. Beni çağırıp konuşmak istediklerini söylediler. Aramızda çok büyük bir kavga olmadığı için 'tamam' dedim ve gittim. Sokakta merdivenlere oturduk, kavga etmek için gitmediğimden yere oturdum. Sonra diğer arkadaşım geldi, kavga etmek değil husumetin tamamen bitmesini istiyordum. Çünkü biz de orada esnafız, arkadaşıma 'sen git biz konuşuyoruz' dedim" dedi.

